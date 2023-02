L’avers de la médaille

Les Barea ont réalisé ce qu’aucune équipe de football n’a réalisé, exceptée l’équipe nationale universitaire championne d’Afrique en 1978 en 60 ans. Finir troisième au championnat d’Afrique des Nations. L’exploit est assez unique pour qu’on lui accorde tous les mérites. Tout le pays a salué la performance comme il se doit. Peut-être de façon un peu exagérée. Certes on ne fera pas la fine bouche et les exploits de ce genre sont si rares qu’on ne va bouder le plaisir ni avoir le triomphe modeste mais ce n’était qu’une médaille de bronze. Un champion du monde de tir en pétanque a été complètement ignoré par les autorités dont le ministère de la Jeunesse et des sports. Des karatékas ont été champions d’Afrique mais ils ont été royalement ignorés.

On ne va pas remettre cause la popularité du foot, ni contester sa souveraineté mais un ministère est censé s’occuper toutes les disciplines auxquelles il a délégué son pouvoir. On ne doit pas gérer le sport, remettre des distinctions à la tête du client. Mais le foot n’est pas la seule discipline et tout le monde ne peut être footballeur.

C’est bien de saluer l’exploit des champions et de les récompenser mais il faut graduer les choses. On avait placé la barre très haut en 2019 lorsque les Barea étaient éliminés en quarts de finale de la Can, quelle distinction va-t-on remettre aux médaillés de bronze de la Chan? Doit-on considérer la nature de la médaille ou l’importance de la compétition?

L’erreur serait de croire qu’on a atteint le plafond des exploits. Comme si on est incapable un jour de ravir la médaille d’argent voire d’or de la Can. Les Barea ont montré que ce n’est pas une mission impossible. Certes il y a encore un écart entre eux et les grandes nations comme le Sénégal ou l’Algérie , mais avec du travers sur tous les plans, on peut très bien les tutoyer.

Dans le sens inverse, que vaudra une médaille d’or ou une première place au classement des prochains jeux des îles?

Il existe déjà une hiérarchie naturelle des compétitions, la première leçon à prendre c’est de la respecter. Le chemin vers une médaille commence par là.