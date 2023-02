FOOTBALL FÉMININ – Disciples FF sacré champion

Le club de Vakinankaratra, Disciples FF, se hisse sur le toit national après un parcours sans faute de trois victoires en autant de rencontres. Ce club a défait hier, sur le score de 4 buts à 2, l’AC SabNam, club d’Antsirabe également, lors de la troisième et dernière journée du championnat national de football féminin, au stade Vélodrome d’Antsirabe. Disciples FF s’est imposé sèchement sur le score fleuve de 8 buts à 0 contre Mifa d’Analamanga, lors de la première journée, avant de surclasser 2 à 1, l’Ascuf de Haute-Matsiatra en deuxième journée. Crédité de 9 points, Disciples FF termine ainsi en tête du classement final de la troisième et dernière phase du championnat national de foot féminin, et a reçu comme prime un chèque géant de 5 millions d’ariary. L’autre club de la ville d’Eaux, AC SabNam finit à la seconde place avec un cumul de 4 points. Ce club a battu Mifa par 3 à 2, lors de la deuxième journée, après le match nul et vierge d’entrée contre l’Ascuf. L’équipe de la Haute-Matsiatra se trouve à la troisième place devant Mifa. Le club champion a raflé logiquement toutes les récompenses individuelles. Le trophée de la meilleure joueuse a été attribué à Sitrakiniaina Fitiavana Ramanantsoa. Christinah Faraniaina a été élue pour sa part meilleure gardienne de but, Solomampionona Razananivo, meilleure buteuse, et Joseph Randriantsoa, toujours du Disciples FF, élu meilleur entraineur du championnat.