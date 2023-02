FOOTBALL – COUPE DE BELGIQUE – Loic Lapoussin à un pas de la finale

Victoire à l’aller. L’Union Saint-Gilloise de l’international malgache, Loïc Lapoussin, prend le dessus face à l’Antwerp sur sa pelouse, lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique ce mercredi. Loïc Lapoussin et ses coéquipiers ont défait sur le score de un but à rien à l’ aller l’Antwerp, classé troisième au championnat de Belgique avec un cumul de 46 points. L’unique but de la victoire de l’USG a été signé Nieuwkoop dans les dernières minutes du match très équilibré. Les deux formations ont été très prudentes et les occasions ont été très rares. Le milieu des Barea a trouvé l’attaquant Lazare aux bords de la cage adverse, mais ce dernier a raté son contrôle (12e). L’Union Saint-Gilloise, classée deuxième au championnat de Belgique après la 23e journée (52 points) a enchainé des tentatives en deuxième période. La frappe de Lazare a été déviée (56e) et le tir de Janssen a manqué le cadre (60e). C’était finalement le Néerlandais Nieuwkoop qui a libéré les Bruxellois, en piquant d’une tête croisée en centre au deuxième poteau de Lapoussin (84e). Grâce, entre autres, à cette belle action, ce dernier a été élu homme du match. Les deux équipes se retrouveront le 2 mars, pour le match retour décisif. Lors de l’autre demi-finale aller ce jeudi, Zulte Waregem s’est incliné 1 à 2 devant Malines. L’Union Saint-Gilloise et Malines ont ainsi un léger avantage avant les demi-finales retour programmées vers la fin du mois de février.