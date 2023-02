DÉVELOPPEMENT DURABLE – La conservation des Aires protégées dans le Sud-Est renforcée

Les Schémas d’aménagement communal (SAC) de sept communes de la région Anosy ont été livrés la semaine dernière. Ils formulent la vision de développement de cette région.

La préservation de l’environnement est une priorité pour la région d’Anosy. Les SAC de ces sept communes priorisent la protection des aires protégées dans cette région. La délimitation de ces aires protégées pour les sept communes concernées y est inscrite. «Le parc national Andohaela, la nouvelle aire protégée Beampingaratsy garantissent l’approvisionnement en eau dans notre région. Notre économie sera en danger, s’ils ne sont pas protégés. La surexploitation des forêts et les pressions des habitants aux alentours diminuent la faune et la flore. C’est la raison pour laquelle, des nouvelles aires protégées ont été mises en place. Les sept communes vont faire une priorité leur conservation», a indiqué le gouverneur de la région d’Anosy, Jocelyn Raharimbola, lors de la remise officielle des SAC, la semaine dernière.

Les SAC des communes de Soavary, d’Analamary, d’Ampa­simena, de Bevoay, de Tanandava et de Ranomafana dans le district de Tolagnaro et la commune rurale de Manevy dans le district d’Amboasary, ont vu le jour, grâce au partenariat de la région d’Anosy, du ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF), et du projet Talaky, soutenu par l’Agence française du développement (AFD).

Immense défi

Tous les acteurs de développement y ont contribué, à savoir, les communes, les fokontany et même la communauté. «Tous ont été convaincus de l’importance des SAC dans le développement de notre collectivité. La délimitation des sols destinés aux activités agricoles, des terrains servant de pâturage pour nos cheptels, du nombre de fokontany par commune, pour éviter le problème de délimitation territoriale, ainsi que le plan de développement communal y est indiquée », indique un représentant des communes bénéficiaires. Le MATSF se lance comme objectif d’élaborer les SAC des 57% des communes rurales, d’ici 2030. Le défi est immense. Pour le moment, que 6% des communes rurales réparties dans tout Madagascar en disposent.