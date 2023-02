CONTE – Décès de Paul Congo

«Je suis touché par sa disparition car il emporte avec lui des centaines de contes et du savoir-propre à nous, peuples du nord de Madagascar. Je lui serai éternellement reconnaissant d’avoir participé à mon premier long métrage documentaire Tavela car sans lui, le film n’aurait pas eu autant d’amplitude» affirme Geoffrey Gaspard, réalisateur d’origine diégolaise. Étant un homme de sagesse et doté d’une excellente capacité et d’une connaissance de la culture malgache, Paul Congo a été détenteur de plusieurs distinctions honorifiques y compris le titre du Commandeur de l’Ordre national et Commandeur de l’Ordre des arts, des lettres, et de la culture. Aussi il a été l’un des fondateurs et président de l’association des orateurs malgaches d’Antsiranana ou FIMPIMA (Fikambanan’ ny mpikabary Malagasy). La légende est partie en laissant une veuve ainsi que 10 orphelins. Sa dépouille sera emmenée à Antsakoamanondro dans le district d’Ambanja cet après-midi.