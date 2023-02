AMBOASARY-ATSIMO – Six personnes tuées dans un affrontement

Deux clans se sont heurtés, samedi, à Esira, dans le district d’Amboasary-Atsimo. Les autorités rapportent six morts, sept maisons incendiées et quatre autres saccagées.

Le sang a coulé samedi à Basakoakely-Esira, dans le district d’Amboasary-Atsimo où deux clans sont entrés en conflit. Un bilan macabre faisant état de six morts et plusieurs blessés a été signalé. Sept maisons ont été brûlées et quatre autres pillées, leurs toits ont été emportés.

Les troubles ont tiré leur origine d’une affaire de meurtre non résolue. Le clan dirigé par un certain Gervais, à Esira, a accusé celui de Mena, habitante du village d’Emitray, d’en être le commanditaire. Les auteurs principaux de cet homicide ne sont toujours pas identifiés et l’enquête devrait encore être en cours.

La colère les a emportés, Mena et son groupe hostile sont venus mettre à sac Esira, ce samedi après-midi. L’autre clan ne s’est pas laissé faire. De graves désordres et un affrontement à mains armées ont éclaté.

Sous contrôle

Les femmes et les enfants ont pris la fuite. Le maire, les gendarmes et le président du comité de sécurité villageoise ont vainement tenté de calmer les deux parties. Ils ont été ignorés. Un ordre a alors été donné au commandant de brigade (CB) de renforcer la protection de la caserne si jamais la situation tourne mal.

Gervais a perdu cinq hommes. Il a lui-même été blessé gravement. Mena a vu un de ses hommes exécuté. Ils ont incendié sept habitations en toit de chaume et ont arraché et volé les tôles sur quatre autres maisons. Des hommes de renfort, dix du Centre spécial d’aguerrissement opérationnel (CSAO) de Maromby et dix de l’Armée à Besakoa, ont été envoyés sur place dès que l’alerte leur est parvenue. Par leur présence, la bataille a pu être arrêtée. Le CB et le médecin-chef du centre hospitalier de base de niveau II d’Esira sont retournés sur les lieux du crime, hier, à 6 heures du matin, pour constater les corps sans vie et les ruines. La situation est à présent sous contrôle. Le gouverneur de la région Anosy, le commandant du groupement et les membres de l’Organe mixte de conception étaient en route pour Esira afin de rétablir la paix entre les deux clans.