JIRAMA TOAMASINA: délestage tournant est appliquée depuis samedi

06 Février 2022 | 16h24

En raison du problème technique et panne des machines de production d’énergie de la Jirama, appartenant au prestataire ENELEC, une coupure de courant tournante ou délestage tournant est appliquée depuis samedi dans la commune urbaine de Toamasina entre 18h jusqu’à 21h dans plusieurs quartiers : -Bazar Be, Gare Manguier, Tanambao II, Hôpital Kely , CRJS, Lycée Technique – Gare Routière, Tanambao V, Ankirihiry Nord et Sud, Andranomadio – -Cité Valpinson , Ambohijafy Sud et Nord Station JOVENA Ambalamanasy – Analamalotra – Ampilaolava – Ivoloina. Des solutions sont en cours pour rétablir rapidement l’approvisionnement.