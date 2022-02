INSÉCURITÉ TOAMASINA : une femme, grossiste, de 47 ans a succombé hier matin à l’hôpital Be de Toamasina

06 Février 2022 | 16h38

Une femme, grossiste, de 47 ans a succombé hier matin à l’hôpital Be de Toamasina après son évacuation en raison des coups et blessures reçus lors d’une attaque de cinq bandits chez eux à Ankorefo, Toamasina. Vendredi soir, cinq malfaiteurs ont cambriolé le couple chez eux et ont dérobé la somme de 2 800 000 ar ainsi que quelques objets. Ils ont tabassé le couple, la victime a été gravement blessée et son mari, un marin de la compagnie MSC, a prévenu l’Apmf pour demander de l’aide car ils habitent dans le canal de Pangalanes au PK 36. L’autorité fluviale et portuaire de Toamasina a alors envoyé une vedette rapide pour évacuer la blessée. Mais arrivée à l’hôpital elle a décédé.

Photo : APMF TOAMASINA.