Sambava – Le passage d’un bateau provoque un tollé

Photographié sur le littoral de Sambava avant-hier, un bateau a fait le buzz sur facebook ainsi que certaines chaînes de radio de la région. Indiqué comme étant un bateau suspect, susceptible d’être un maillon du trafic de ressources naturelles à l’instar du bois de rose et de l’ébène, il a attiré les regards et les attentions. Certains sont allés même jusqu’à grimper à la tour de Javel d’Ampandrozonana pour observer son mouvement et faire des prises.

Joint au téléphone sur cette affaire, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Sambava tire la situation au clair. « Nous avons fait des vérifications. Le cargo en question a quitté le port de Vohémar. Il fait cap sur Toamasina avec une cargaison légale et autorisée. Cela peut être vérifié », met-il en avant. Il indique que vu sa taille, le bateau avance avec lenteur. Il souligne néanmoins que celui-ci n’est pas à l’arrêt. À l’entendre, le couloir maritime que le cargo empruntait le laisse à découvert depuis le littoral. Les facebookers signalent que celui-ci aurait déjà été aperçu au large en janvier.