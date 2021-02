Conclave militaire en Inde – Plaidoyer pour le renforcement de la sécurité collective

Une mutualisation des forces face aux menaces. C’est le plaidoyer fait par Madagas­car durant un conclave militaire en Inde, hier, selon les explications du général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale.

Une réunion des ministres de la Défense des pays riverains de l’océan Indien s’est tenue à Bengaluru, en Inde, avant -hier. Un rendez-vous en marge du salon aéronautique « Aero India 2021 ». Outre voir les nouveautés en matière de sécurité aérienne et maritime, la délégation malgache y a affirmé son appel à « un renforcement de la coopération en matière de sécurité collective, notamment, face aux nouvelles menaces ».

Dans sa prise de parole durant la réunion de jeudi, le ministre de la Défense nationale a mis l’accent sur le contexte sanitaire mondial, dans son plaidoyer pour un renforcement de la coopération en matière de sécurité collective.

« La pandémie de coronavirus démontre que les menaces évoluent. En matière de sécurité collective, il faut aussi tenir compte donc, des menaces biologiques et naturelles. Se complaire à lutter contre les attaques armées ne suffit plus », soutient le général Richard Rakoto­nirina. Il a, par ailleurs, eu une rencontre bilatérale avec son homologue indien, le ministre Rajnath Singh en marge des événements de Bengaluru. Il a été question d’un renforcement des relations entre Madagascar et l’Inde, notamment, plus d’actions concrètes sur la question de la sécurité maritime et la coopération économique.