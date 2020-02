Interdiction de sortie du territoire – Que reproche-t-on à Raoul Rabekoto?

Frappé d’une interdiction de sortie du territoire, les « charges » contre le président de la FMF ne sont pas connues. De quoi Raoul Rabekoto, ancien DG de la Cnaps est-il coupable ?

Mystère. Alors qu’il devait se rendre à Rabat ( Maroc) pour une réunion de la Confédération africaine de football, le président de la Fédération malgache de football, Raoul ArizakaRabekoto, ancien Dg de la Cnaps, s’est vu signifier qu’il était frappé d’une interdiction de sortie du territoire. Une mesure générale infligée par le procureur aux personnes qui ont une affaire pendante à la justice. Ce qui n’est pas son cas puisqu’il n’a pas fait l’objet jusqu’ici d’une enquête ou d’une convocation. Le concerné autant que l’opinion ignore lui-même les faits qui lui sont reprochés. La presse s’est hâtée de le jeter en pâture comme s’il était déjà coupable de quelque chose. Les médias et les réseaux sociaux sont désormais seuls juges.

Est-il soupçonné d’avoir détourné de l’argent pendant les onze années où il dirigeait la Cnaps ? Une enquête, si c’est l’objet de la mesure judiciaire, l’informera ou le confirmera. Magistrat à la cour des comptes, contrôleur de gestion de la Cnaps avant de devenir Directeur Général de la Cnaps ; enseignant d’université et docteur en sciences économiques, Raoul Arilaza Rabekoto a quand même une certaine moralité comme en témoigne la confiance des présidents successifs Ratsiraka, Ravalomanana qui l’a nommé à la Cnaps en 2008, Rajoelina qui l’a maintenu en 2009, Rajaonarimampianina qui l’a reconduit en 2013.

Enigme

S’il y a eu malversation, il est impossible que cela ne soit pas révélé durant cette longue période. Et d’ailleurs, en janvier 2019, la Cnaps a gagné le prix Excellence de la bonne gouvernance remis par l’Association internationale de sécurité sociale.

Le fait est que la Cnaps s’est beaucoup développée en dix ans avec la concrétisation d’une vraie décentralisation de ses services. Un programme validé par le conseil d’administration tout comme la construction du centre culturel et de loisirs de la Cnaps à Vontovorona. Un placement certes discutable mais qui reste propriété de la Cnaps et au profit de la population. On peut dire que Raoul Arizaka Rabekoto est donc le précurseur du fonds souverain.

Par ailleurs la Cnaps est actionnaire dans plusieurs sociétés à l’étranger pour ne citer que la Société générale, Gazprom. On trouve douteux le montage de l’action prise par la Cnaps au sein d’Air Austral, partenaire d’Air Madagascar, à hauteur de 15 millions de dollars en 2017, mais est-ce que cela équivaut à un délit ou à un crime ? D’autant que cela a été fait à la demande du gouvernement de l’époque avec l’aval du conseil d’administration.

La victoire de Raoul Arizaka Rabekoto a l’élection du président de la FMF, le bon début de la campagne des Barea aux éliminatoires de la Can 2021, lui ont-il crée des ennemis au point d’en arriver là ? On l’ignore, toujours est-il que l’élection avait un fort relent politique qu’il pourrait être pris pour être un challenger redoutable. Mais élection pour élection, il a déjà choisi le football.

Pour le moment, tout reste énigmatique dans cette affaire faute d’éclairage des autorités. Personne n’est au dessus de la justice et tous les voleurs doivent payer mais chaque citoyen a le droit de savoir les charges qui justifient les mesures prises à son encontre. C’est le minimum dans un État de droit.