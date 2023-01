TRAFIC DE STUPÉFIANTS – Cent kilos de drogues saisis en 2022

Belle prise pour les éléments du commissariat central au sein de la Police nationale à Mahajanga-be, en 2022. Au total, cent kilos de feuilles de marijuana ont été saisis l’année dernière. D’autres marchandises, des stupéfiants et drogues dures telles que cocaïne, héroïne ainsi qu’extasie ont été également interceptées durant les opérations et les arrestations. Le plus récent a été la saisie de deux cent cinquante-cinq bottes de marijuana, le 23 décembre, à Mahajanga-be. « Le dealer a été arrêté à bord d’un bajaj vers 10 heures du matin, ce jour-là. Il transportait trois grands sacs cabas remplis de marchandises douteuses. Après une fouille, nous avons constaté la présence des deux cent cinquante-cinq bottes de feuilles de marijuana. Il a avoué son forfait et a déclaré que ces marchandises provenaient de Port-Bergé et Ambanja et allaient être écoulées à Mahajanga et à Soalala », explique le commissaire central, Fabio Tabaly. Il a été déféré au parquet mercredi, et placé en détention provisoire à Marofoto. Les actions de lutte contre les stupéfiants se poursuivent à Mahajanga. Durant l’année écoulée, des actions de sensibilisation dans les écoles et les fokontany ont été effectuées par la brigade des stupéfiants et la brigade féminine. Surtout après la propagation des drogues dures à Mahajanga cachées dans des cakes, auprès de dizaines d’adolescents qui ont été appréhendées dans les fokontany.