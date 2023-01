TENNIS DE TABLE- CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – Huit pongistes pour la Chine

Une année de combat et une année trop chargée pour la Fédération malgache du tennis de table (FMTT). La Fmtt a commencé l’année 2023 par les championnats de Madagascar, toutes catégories confondues. Deux cent quatre vingt cinq pongistes, issus des sept ligues régionales, ont répondu présent pour chercher les titres mis en jeu au championnat de Madagascar 2022 durant les quatre jours qui prendront fin ce dimanche, au Palais des sports de Mahamasina. En ouverture de la journée, les catégories par équipe allant des poussins aux vétérans ont ouvert les hostilités. Dans la catégorie double dames séniores, la paire formée par Rondro Rajaonah et Tiana Ratsimbazafy du club Jovena a écrasé tout sur son passage avant d’éliminer la paire formée par Aina et Rajo par 3 sets à 0 (11/5, 11/9, 11/5- 11/9, 11/6, 11/8- 11/9, 11/7, 11/7). Après le match, Rondro Rajaonah, 36 ans de pratique de tennis de table, est satisfaite « que « nous sommes qualifiées en demi-finales et c’est l’essentiel. Maintenant, il est temps de laisser la relève se mettre au-devant de la scène. Beaucoup de jeunes talents commencent à émerger et il faut bosser tous les jours. Il est temps pour moi de devenir coach afin de transmettre aux jeunes toutes mes expériences. »

Durant la cérémonie d’ouverture de ce sommet national, le président de la FMTT, Jean Herley Ambinin­tsoarivelo a évoqué la préparation des échéances qui arrivent.

Joueur d’expérience

La fédération, annonce-t-il, va envoyer huit pongistes dont trois femmes en Chine, pour se perfectionner. Cette année, Madagascar compte envoyer deux pongistes aux Jeux de la Franco­phonie de Congo Brazzaville et ce championnat est une occasion aussi de les détecter. Le président de la FMTT ajoute: « Parce que Madagascar vise d’aller plus loin sur le plan continental, nous sommes ravis de l’arrivée des joueurs de l’expérience comme Fabio Rakotoari­manana qui, à certaine période, a déjà défendu les couleurs françaises, mais l’appel et l’amour pour la patrie l’ont convaincu de rejoindre le camp malgache et c’est une aubaine pour le tennis de table malgache », conclut-il. Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national de la FMTt, confirme que « ce sommet national sert de détection des futures pensionnaires de l’équipe nationale pour le championnat d’Afrique des jeunes qui se déroulera à Madagascar, vers la mi-avril ou au début du mois de mai. Cette année, Madagascar compte porter un grand coup sur le plan continental. Aussi avons-nous choisi les joueurs les plus expérimentés qui évoluent en Europe. Ils sont décidés à jouer pour Madagascar et nous en sommes ravis car ils figurent parmi les meilleurs pongistes ».