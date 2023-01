TENNIS- CHAMPIONNAT D’AFRIQUE AUSTRALE – La chaleur, première adversaire des Malgaches

Six raquettes malgaches dont trois filles et trois garçons ont fait le déplacement en terre zimbabwéenne pour prendre part au championnat d’Afrique australe qui débutera ce jour à Harare. Les joueurs et joueuses qui composent l’équipe nationale malgache, sont tous bien arrivés dans la capitale du Zimbabwe depuis hier, pour mieux s’acclimater. Car en cette période, la première adversaire des jeunes raquettes malgaches est la chaleur, mais petit à petit, les porte-fanions de Madagascar trouveront l’adaptation nécessaire pour faire parler leur savoir-faire tennistique. Dans la catégorie U14 garçons, Mahery Raoily, Mirija Andriantefihasina et Jessé Napoke Hangah seront les représentants de Mada­gascar, tandis que dans la catégorie U16 filles, Mada­gascar sera représenté par ses trois meilleures raquettes du moment, en l’occurrence Mitia Voavy Andraina, Iriela Rajaobelina et Mirindra Razafinarivo. Les représentants malgaches débuteront leurs compétitions samedi. Ce championnat d’Afrique australe est largement à leur portée car ils sont tous des joueurs et joueuses bien aguerris et bien testés. ils ont tous prouvé leur savoir-faire tennistique, lors des deux circuits ITF junior qui se sont joués à Madagascar aux mois de septembre et octobre. Zarah Razafimahatratra, le coach qui a accompagné les raquettes malgaches, ne cache pas sa confiance en elles. « Elles sont prêtes. Elles sont toutes au mieux de leur forme et elles se sont bien entraînées et bien préparées au CCI d’Ivato avant le départ. En championnat zonal, tous les adversaires sont supposés forts sur le papier et il ne faut sous-estimer personne, les jeunes Malgaches ont promis de batailler jusqu’au bout pour obtenir de bons résultats et je ne souhaite que le meilleur pour eux ».