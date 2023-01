SECTEUR TERTIAIRE – 4,1% de croissance attendue cette année

Selon le ministère de l’Economie et des Finances (MEF), les grands projets d’infrastructures en 2023 ainsi que l’accueil des 11es Jeux des Iles de l’Océan Indien, entre autres, devraient permettre au secteur tertiaire d’afficher une croissance de 4,1% cette année.

Déjà pour 2022, les estimations indiquaient que Madagascar devait connaître une croissance économique de +4,3%. Cette performance économique devait être soutenue, entre autres, par une croissance de +3,8% dans le secteur tertiaire (contre +5,7% dans la LFI 2022), après +3,3% en 2021. La hausse substantielle des importations de matériaux de construction, augurant d’une dynamique positive dans le secteur des BTP, devait contribuer à cette dynamique. Concernant le secteur touristique, la réouverture des frontières et le retour de la desserte de la destination Madagascar par les compagnies aériennes avait permis une croissance notable des arrivées des non résidents. Les conséquences de la guerre en Ukraine (hausse des prix du pétrole et donc du prix des billets d’avion) avaient cependant conduit à une révision à +11,7% de la croissance du secteur touristique en 2022 (contre +13,1% dans la LFI 2022).

Pour rappel, le secteur tertiaire a été le principal moteur de la croissance de la Grande Ile entre 1994 et 2008 avant de laisser sa place au secteur minier. Le transport, les travaux publics (essentiellement financés par des partenaires au développement), les technologies de l’information et de la communication (TIC) et le secteur financier ont été les plus gros contributeurs. Mais le commerce a aussi bien performé (avec une croissance d’environ 5% par an). Ce qui fait que le secteur tertiaire est aujourd’hui la première source de création d’emplois (52%, principalement dans le commerce et l’enseignement), suivi du secteur secondaire (35%, avec une forte proportion dans le textile) et du secteur primaire (13%)

À savoir que le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d’activités qui s’étend du commerce à l’administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale. Il est composé du tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication) et du tertiaire non-marchand (administration publique, enseignement, santé, actions sociales…).

Secteur créateur d’entreprises

Le périmètre du secteur tertiaire étant de fait défini par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire). Selon les économistes, l’évolution du secteur tertiaire est principalement issue de la performance du secteur marchand résultant d’une bonne dynamique des activités tels que le commerce, les services de télécommunications et les transports. Grâce à ses performances, ce secteur demeure un poids lourd économique. A noter également qu’au niveau de la création d’entreprises, le secteur tertiaire demeure en pole position. Les statistiques produites par l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) démontrent que les activités de commerce et de services dominent largement.

À noter, pourtant, que les résultats de l’enquête Business pulse survey menée pour évaluer les impacts de la crise du Covid-19 indiquent que les TIC, les transports et la logistique, et les autres services, dont le tourisme, sont parmi les secteurs les plus touchés par les restrictions nationales, les chocs extérieurs et une volatilité accrue. Les principaux partenaires commerciaux et d’investissement étant l’Europe, les États-Unis et la Chine, lesquels ont été considérablement perturbés par la pandémie.

Le secteur financier a également été touché, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les niveaux déjà faibles du crédit disponible pour le secteur privé. Avant la pandémie, le secteur bancaire était bien capitalisé et les prêts avaient connu une bonne croissance jusqu’en 2019. Puis, l’impact de la Covid va causer une certaine détérioration du niveau des crédits même si la tendance est en train de s’inverser à nouveau. Selon la Banque Mondiale, les services financiers et numériques seront les principaux leviers de croissance du secteur tertiaire pour les années à venir. « Plus de 40 % de la population malgache a actuellement accès à la téléphonie mobile. Au fur et à mesure que le pays se développe, la demande en services digitaux va croitre et la clientèle potentielle du système financier augmentera également », constate l’institution de Bretton Woods.