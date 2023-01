PROGRAMME 2023 – Les centres culturels prévoient des activités diversifiées

Une année prometteuse. Diverses activités multidisciplinaires se tiendront dans les centres culturels de la capitale durant toute l’année.

Les foyers des arts et de la culture de la capitale, tels que l’Institut français de Madagascar, l’Alliance française, la Teinturerie d’Ampasanimalo, l’Is’art galerie, l’Ivon-toeran’ny kolontsaina Malagasy ou IKM, l’ADMC CRAAM, ainsi que l’Hakanto contemporary préparent un large choix de programmes pour les amateurs d’art, à partir de ce mois de janvier. L’ art visuel, la scène, l’ art oratoire, le septième art, la photographie, ainsi que la musique, seront prévus dans le calendrier.

L’ Institut Français de Madagascar

l’Institut Français de Madagascar ( IFM) Analakely démarre l’année avec une scène de slam animé par Madagaslam ce samedi 7 janvier à 15h. Par la suite, il y aura l’ animation bibliothèque numérique le 11 janvier à 10h avec Elysa Rakotoroalahy et ses milliers de documents et plateformes. Un débat d’idées sur le rôle des musées se tiendra ce 12 janvier avec avec Jean Luc Martinez, l’ambassadeur pour la Coo­pération internationale, dans le domaine du patrimoine, et Bako Rasoaarifetra, présidente de l’ICOm-Mada­gascar, archéologue. «Trafika», l’œuvre de Rolling pen et Rafally, sera présentée officiellement le 14 janvier à 10 h. Catmouse animera le mercredi 18 janvier sous le thème « Comment adapter une scène culte en BD ? ». Le film «Tisseuses de vies» sera en projection du samedi 14 janvier au jeudi 2 février à 13h ainsi que le cinéma pour les petits à partir de ce 14 janvier 2023 à 10h30 et le 18 janvier à 14h. La soirée «Taom- baovao» présentera la saison culturelle 2023 à partir de 18h30.

L’Isart galerie Ampasani­malo.

l’Isart Galerie Ampasani­malo débutera les expositions des artistes plasticiens à partir du mois de février. Un atelier et une salle d’exposition sera disponible pour ces 10 artistes œuvrant dans la peinture, la sculpture, la photographie, la graffiti, et l’art plastique avec Aina Zo, Clypse Teen, Sleeping pop, Andry Anjoani na, Éric Rakoto, Naty Kaly,Maheri­soa Rakotomalala,Tala Andrianavalona, Match Box et Ponk. Chacun d’eux disposera d’un mois d’exposition durant toute l’année.

Les autres centres culturels tels que l’Alliance française, l’Ivon-toeran’ny kolontsaina Malagasy ou IKM, l’ADMC CRAAM, l’Hakanto contemporary et la Teinturerie d’Ampasani­malo sont en cours de planification de leurs programmes.

L’Alliance française d’Andavamamba débutera l’année avec le concert de Mirado et Reko Band ce samedi à partir de 14h ainsi que l’exposition sur l’eau qui aura lieu la prochaine. Quant à la teinturerie d’Ampasa­nimalo, elle démarrera ses activités culturelles par l’exposition « Feon’ala » ce 12 janvier.