PREMIER CONSEIL DES MINISTRES – L’Exécutif attaque l’année à fond la caisse

Sans fioriture. L’Exécutif a fait sa rentrée avant-hier, avec le premier Conseil des ministres de l’année. Une reprise sans chichi et pratiquement sur les chapeaux de roues, après quelques jours de pause à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Depuis le début de son mandat, Andry Rajoelina, président de la République, a supprimé les banquets du Nouvel An, où étaient invités les corps constitués et diplomatiques. En remplacement, les différentes entités concernées se rendent en petits comités au Palais d’État d’Iavoloha, ou à Ambohitsorohitra, pour présenter leurs vœux à l’occasion de l’année nouvelle au couple présidentiel. Pour le gouvernement, depuis 2020, cela se fait durant une brève cérémonie précédant le premier conseil des ministres de l’année.

Durant cette courte cérémonie, le Premier ministre prend la parole pour présenter les vœux gouvernementaux au couple présidentiel. Ensuite, le chef de l’État lui répond et donne les mots d’ordre qui seront les lignes directrices de la nouvelle année. Tout cela, sous les regards et les objectifs de la presse. Tout de suite après se tient le premier conseil des ministres de l’année. Cette fois-ci, il y a eu du changement au programme. La presse a effectivement été invitée pour couvrir la présentation des vœux du gouvernement au président de la République.

Seulement, le scénario a changé à la dernière minute. Dès l’arrivée des membres du gouvernement au palais d’État d’Iavoloha, à 15 heures, l’Exécutif a tout de suite siégé en Conseil des ministres. Exit donc la cérémonie formelle et médiatisée pour la présentation des vœux de la nouvelle année. L’Exécutif s’est tout de suite mis au travail. La présentation des vœux s’est bel et bien faite, mais dans la salle du Conseil des ministres, à l’abri des oreilles et des objectifs de la presse.

Au menu du premier Conseil des ministres de l’année, il y a eu des communications. La mise en place d’un nouveau comité pour le redressement de ligne ferroviaire Fianarantsoa – Côte Est (FCE), ou encore la tenue de la journée nationale du reboisement, le 19 janvier, en sont des exemples. Parmi les décisions prises, il y a notamment la nomination du nouveau gouverneur de la Banque centrale.