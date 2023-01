NATIONAL – 68% des jeunes plants reboisés poussent

La campagne de reboisement 2022-2023 s’ouvre le 19 janvier. Le ministère de l’Environnement et du développement durable encourage la participation de tous.

La dernière campagne de reboisement est une réussite, pour le ministère de l’Environnement et du développement durable. Il s’est lancé comme défi de reboiser 75 000 hectares de surface, en 2022. Les réalisations seraient supérieures aux objectifs. « Le taux de surfaces reboisées a dépassé les 100%. Et 68% des jeunes plants mis en terre, que nous avons suivis, ont poussé. Le taux de réussite est, probablement, supérieur à ce pourcentage, car les réalisations du secteur privé ne sont pas encore répertoriées.», indique Malalatiana Randriambao, directeur du Reboisement et de la gestion des paysages auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable, hier.

Un ingénieur forestier est, cependant, peu satisfait de ce taux de réussite du reboisement, réalisé en 2022. « C’est moyen. Un bon taux de réussite du reboisement est au-dessus de 80%. », indique ce technicien. Effectivement, 68% est inférieur au taux de réussite du reboisement, de 2020-2021, qui aurait été de 85%. Le non-respect du calendrier de pluie, les feux de brousse et le non entretien des jeunes plants, sont les principaux facteurs de l’échec du reboisement. En 2022, des zones de reboisement ont été touchées par le feu. « Il faut regarnir les terrains sur lesquels, les jeunes plants n’ont pas poussé, car lorsque les arbres grandiront, il y aura, probablement, des parties vides, avec un taux de réussite de 68%.», enchaîne le technicien.

Même objectif

Cette année, le ministère vise le même objectif : 75 000 hectares de terrain à reboiser dans tout Madagascar. Et 100 Ha, le 19 janvier, le jour du lancement de la campagne de reboisement 2023 dont l’ouverture officielle se tiendra à Ilaka-Est. Le ministère va mobiliser toutes les forces vives, pour atteindre l’objectif de reverdir Madagascar. Ainsi, la société civile, les citoyens, chaque département ministériel, les organismes non gouvernementaux et les associations, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les collectivités territoriales décentralisées, sont invitées à participer à cette campagne de reboisement 2023.

« Le reboisement s’effectuera en fonction des besoins de chaque région. Nous allons planter des arbres fruitiers, des arbres énergétiques, des arbres pour protéger le sol contre l’érosion, des arbres pour restaurer les forêts », enchaîne Malalatiana Randriambao. Elle invite tous ceux qui souhaitent y participer, à récupérer des jeunes plants au sein des directions régionales de l’Environnement et du développement durable, où des pépinières sont déjà prêtes. Le ministère impose, cependant, des conditions. « Ceux qui récupèrent des jeunes plants doivent s’engager à entretenir les arbres qu’ils ont plantés. Il y aura des suivis », renchérit Malalatiana Randriambao.