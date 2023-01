FOOTBALL – CHAN – Retrouvailles Barea-Diables rouges ce soir

Madagascar et le Congo Brazzaville se retrouvent trois mois et demi après le match amical au Maroc, dans le cadre de la préparation à la Coupe d’Afrique des nations.

Premier match amical en Tuni­sie. Les Barea de Madagascar affrontent en match amical les Diables Rouge du Congo Brazzaville, une semaine avant le coup d’envoi de la septième édition du Championnat d’Afri­que des nations (Chan). Les équipes A des deux nations se sont rencontrées au Maroc toujours en amical, il y a trois mois et demi, plus précisément le 24 septembre, dans le cadre de la préparation à la phase qualificative de la Coupe d’Afrique des nations. Les hommes du sélectionneur français, Nicolas Dupuis, y ont été tenus en échec par trois buts partout. Le match amical se tiendra ce jour, à Tunis, capitale tunisienne à 17 heures heure locale, à 19 heures à Madagas­car. Ce sera le troisième match test pour les protégés du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro». Les Barea ont défait lors du premier match test la sélection des expatriés de La Réunion par 3 buts à 1, le 17 décembre, puis ils se sont imposés par un but à rien face à l’Uscafoot, club en Pro League, le vendredi 30 décembre. L’équipe nationale malgache qui poursuit sa préparation en Tunisie depuis lundi, est à sa cinquième séance d’entrainement jusqu’à hier, dans la ville de Tarabak. «Ces derniers jours, nous avons fignolé le plan et la tactique de jeu en vue de ces deux matchs tests», confie Roro Rakotondrabe.

Supérieur sur le papier

Madagascar comme le Congo Brazzaville, préparent tous les deux la phase finale du Chan qui s’étalera du 13 janvier au 4 février en Algérie. Comme mentionné ci-dessus, les deux équipes se sont séparées sur le score de 3 buts partout, à la fin septembre de l’an passé. Chanceux, le Congo Brazza­ville a été tiré dans le groupe E, une poule de trois avec le Cameroun et le Niger.

Les Diables Rouges sont supérieurs par rapport aux Barea sur le papier. Cette nation est classée 99e mondiale et 21e en Afrique contre respectivement 102e au classement Fifa et 23e dans le continent pour Madagascar. En outre, le Congo compte au moins trois titres continentaux pour ne citer que ceux de la CAN en 1972, la CAN Junior en 2007, les Jeux Africains en 1965, sans oublier sa double médaille d’or aux Jeux de la francophonie en 2009 et 2013. Mais sur le papier toujours, Madagascar a effectué la meilleure récente performance en atteignant les quarts de finale de la CAN en Égypte en 2019. Après le match contre le Congo de ce soir, l’équipe malgache jouera un autre match de préparation contre le Niger ce lundi, toujours à Tunis, avant de rallier l’Algérie, pays hôte du CHAN version 2022.