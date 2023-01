ÉTABLISSEMENT KARIMJY MAHAJANGA – Disparition de Goulam Karimjy mercredi

La communauté indienne de Mahajanga et la grande famille du propriétaire du magasin de fournitures de bureau et papèterie, Établissement Karimjy Mamodbay (KMB) fondée en 1913 à Mahajanga-be, sont en deuil.

Goulam Karimjy, chef de famille et homme d’affaires, est décédé mardi, à l’âge de 89 ans, après une maladie qui l’a rongé ces dernières années. Il a été inhumé mercredi matin, à Mahajanga, selon les traditions familiales, avant le coucher du soleil. Goulam Karimjy a laissé trois enfants dont un fils unique, Khozema Karimjy, gérant de l’établissement KMB de Mahajanga, huit petits-enfants et une arrière-petite-fille. Ses deux filles résident en Europe. « C’était le dernier d’une grande famille, il est parti en dernier en fermant le chapitre de la fratrie Karimjy Mamodbay comme un Grand homme, un grand chef, un patron be », a déclaré sa fille, Marjiya Manju Karimjee Garrels.

Homme d’affaires

Il était encore en activité au sein de la papèterie à l’âge de 86 ans, mais la maladie l’a obligé à tout cesser depuis quelques années. « La date du 4 janvier 2023 restera gravée pour toujours dans nos mémoires. Papa a été élevé par son frère ainé, à la mort précoce de son père, et par sa maman qui avait beaucoup d’enfants à s’occuper. Il nous a quitté à l’aube de mercredi. Il a consacré sa vie à sa famille, sa mère et ses frères et sœurs, ensuite à maman, à nous ses enfants, puis à ses petits-enfants qu’il aimait tant. Quand on pense à Papa, on pense à un homme d’affaires, un homme de religion, un ami toujours prêt à aider son prochain, qui a su transmettre à nous ses enfants, à ses petits-enfants, à ses neveux et nièces, ainsi qu’à la communauté indienne de Madagascar, non seulement son savoir des affaires, son sens de la négociation, son attachement aux traditions familiales et sociétales, son engagement envers ceux qui étaient dans le besoin, mais aussi son amour pour son prochain », témoigné sa fille, Marjia Manju Karimjee-Garrels.

« Papa était un homme pudique, intègre et très intelligent qui ne se plaignait pas. C’était un homme fort qui nous a transmis sa force de caractère et son honnêteté sans faille. La maladie l’a rongée ces dernières années, la souffrance était grande. Il est maintenant libéré et son âme peut rejoindre son père et sa mère ainsi que tous ses frères et sœurs. L’année 2023 nous laisse déjà un gout amer, mais notre amour sera grand pour notre maman à la fois grand-mère et tante, car son chagrin sera très vif, après une vie de soixante ans passée ensemble ! », termine sa fille.