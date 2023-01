COMMUNE URBAINE DE MAHAJANGA – Les braderies déplacées au Village touristique

Plusieurs nouvelles dispositions ont été adoptées durant la deuxième et dernière session ordinaire de 2022, du Conseil municipal de la commune urbaine de Mahajanga. La session a duré quinze jours, jusqu’au 31 décembre. Hormis l’adoption du rectificatif du budget général et du budget annexe de la municipalité, le déplacement des activités commerciales, telles que les braderies au Village touristique a été également le point saillant de la réunion. « Les espaces communales devant le siège de la direction régionale de la Jeunesse et des sports, dans le fokontany de Manga et devant les bureaux de la Poste, en face de la cathédrale, ne pourront plus accueillir ce genre de manifestations. Face à ces activités commerciales qui concurrencent celles des magasins, il a été décidé que les braderies seront désormais transférées au Village touristique. En outre, un nouveau commissariat de police sera installé dans le fokontany d’Amborovy, dans le cadre de l’instauration de la sécurité. L’ancien bâtiment de la bibliothèque municipale, près du centre de santé de base, abritera le bureau du nouveau commissariat », indique le président du Conseil municipal, Georges Rakotoson.

Nouveaux tarifs

En ce qui concerne le réseau d’éclairage des quartiers, la commune de Mahajanga achètera sept horloges auprès de la Jirama. Ils seront installés à différents points de la ville pour limiter le gaspillage d’électricité, des lampes sont allumées 24h/24h. En outre, mille vingt cinq lampes seront également installées dans les quartiers qui sont encore plongés dans l’obscurité.

Enfin, les nouveaux tarifs et nouveaux taux sur les activités génératrices de revenus à la municipalité ont été aussi adoptés. Pour clore la session, le président du conseil municipal a appelé à la collaboration avec les députés dans l’investissement des projets prioritaires de la municipalité, sur le fonds du CIAD. Le budget de la commune de Mahajanga ne pourra pas prendre en charge tous ces projets.