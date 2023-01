CÉLÉBRATION – Poopy, 40 ans au service de la musique

José Helihanta Ramaha­valisoa, connue sous son nom de scène Poopy, prépare une grande surprise à ses fans en l’honneur de ses 40 ans de scène. Dix bougies de plus seront soufflées cette année. Après la célébration de son trentième anniversaire qui a été marqué par un méga concert au palais des sports et de la culture Mahamasina en l’an 2016, Poopy et son producteur concoctent un événement éléphantesque pour fêter son quarantenaire. En ce début de l’année, ils mettent sur pied le déroulement de cette commémoration. «Les programmes seront officialisés dans quelques jours. Nous sommes en train de débriefer sur l’organisation afin d’offrir un événement digne de ce quarantième», affirme Diary Navalona de théâtrône. Les fans de la voix du cœur en trépignent déjà d’impatience. José Helihanta Ramahavalisoa ou Poopy n’est pas une novice dans le monde de la musique. Elle est Issue d’une famille mélomanes et d’artistes avec comme père un claviériste et la chanteuse Voahirana comme tante. Poopy a aussi un lien de parenté avec Mahery du groupe Johary. La star malgache a commencé sa carrière musicale en tant que choriste de sa tante Voahirana dès l’âge de 15ans. Elle a intégré le groupe Njila de 1983 à 1989 avant d’entamer sa carrière en solo. Son premier album «Handao handihy» était sorti en 1990 et a été suivi 14 autres y compris «Summer memories» en 2005 «Ho an’ny dada» en 2019, et «Best of Poopy» en 2018. La chanteuse à voix d’or a déjà collaboré avec plusieurs artistes comme Bodo, Éric Tahina ainsi que le groupe Joahary. L’auteure compositrice se démarque surtout par ses chansons berceuses et romantiques.