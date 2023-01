ARBITRES INTERNATIONAUX – Dix-neuf Malgaches sollicités par la Caf

La Confédération africaine de football (Caf) a publié la liste des arbitres internationaux qu’elle sollicite pour officier les matchs officiels pour la saison 2023. Dix-neuf arbitres et arbitres assistants de la Grande ile figurent dans la liste. Six d’entre eux sont des arbitres centraux dont deux femmes, Rosalie qualifiée depuis 2014 et Dominique Rosa Hanjavola depuis 2019. Les quatre centraux sont l’ainé Abdoul Kanoso, titulaire du diplôme depuis 2009, Ando­fetra Rakotojaona (2014), Ibrahim Ben Tsimanohitsy (2018) et Njaka Lovasoa Raharimanantsoa (2019). La plupart sont des arbitres assistants internationaux, au nombre de onze dont quatre femmes, à savoir Velomanana Jinoro, Lidwine Rakotozafinoro, Nivo Rama­nantsara et Pauline Rasoani­rina. Et les sept assistants sont, en l’occurrence, Dimbi­niaina Andrinatianarivelo, Pierre Andriavoavonjy, Lionel Hasinjarasoa, Augustin Herinirina, Ravonirina Harizo Randrianarivelo, Danison Ravelomandimby et Herila­laina Soarinoro Asom Razafi­tsalama. Madagascar aura aussi deux représentants en beach soccer, en la personne de Said Hachim et Tsaralaza Maolidy. Par contre, Mada­gascar n’aura pas de représentant en arbitre officiel vidéo et en futsal.