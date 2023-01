ANKORONDRANO – La victime d’un incendie décède

Un père de famille de 67 ans a succombé à de graves brûlures et blessures, mardi, à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Il a été victime de l’incendie qui s’est déclaré à Ankorondrano-Est, durant le réveillon de fin d’année. Il a été inhumé à Alasora, avant-hier. Le feu l’a rendu méconnaissable de la tête aux pieds. Sa fille touchée au visage, à l’épaule et au bras droit, se soigne encore. Le sinistre a joué les trouble-fêtes. La beuverie et les cris d’allégresse ont été stoppés net lorsque le feu a éclaté chez le sexagénaire. Il dormait dans la maison. Il a été asphyxié à la fumée. Sa fille l’a tiré par les orteils pour le tirer de là. Il respirait encore et il a été immédiatement envoyé à l’hôpital. Au service de réanimation, son rythme cardiaque s’est ralenti. Au total, sept habitations se sont embrasées, six en bois et une en brique. L’origine du brasier n’a pas été bien définie, même si certains ont affirmé que c’est une bougie. « La maison de mon père n’a pas le courant électrique. Donc, il n’utilise qu’une simple torche. Il ne cuisine pas non plus, c’est nous qui lui apportons à manger. Certes, il fume des cigarettes, mais il le fait toujours dans la cour, jamais à la maison », explique sa fille.