Montée des eaux – Dix-neuf communes menacées

Les habitants riverains des trois rivières de la plaine d’Antananarivo sont exposés à la montée du niveau de ces rivières que sont la Sisaony, l’Ikopa et la Mamba. Dix-neuf communes ont été annoncées comme en alerte jaune dans un bulletin du 4 janvier du BNGRC (Bureau national de gestion des risques et catastrophes). Sur le qui vive, les habitants craignent pour leurs biens et leur vie. «Dès qu’une goutte pluie tombe, le niveau de l’eau augmente et arrive dans notre cour. Nous n’arrivons plus à dormir la nuit de crainte que notre maison soit submergée par l’eau », déplore Angèle Rafanomezantsoa, habitante du fokontany Antandrokomby, Anosizato Andrefana.

Ce fokontany est victime chaque année de d’inondation. Pour Angèle, mère de famille de 61 ans, il est difficile de laisser sa maison en cas d’urgence. « Chaque fois qu’il y a une inondation, on se réfugie dans les EPP de la commune. Les femmes et les enfants vont aller dans les sites, tandis que les hommes restent dans les maisons afin d’assurer la sécurité », ajoute-t-elle.

Dès l’annonce de l’alerte, les responsables se sont mobilisés. La sensibilisation des habitants a été effectuée. C’était le cas dans la commune Ampitatafika. La conscientisation des habitants sur les dangers, notamment pour ceux qui vivent tout près de la rivière, reste d’actualité jusqu’à hier malgré une légère diminution du niveau de l’eau dans cette commune. Le bulletin par rapport à la montée des eaux n’a pas été mis à jour jusqu’à hier soir. Sur un post mardi dernier, le BNGRC a annoncé qu’une alerte jaune menace dix-neuf communes dont Tsiafahy, Androhibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe.