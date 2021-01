Université d’Ambondrona – Les cours suspendus pendant une semaine

Face à la propagation de la pandémie de Covid-19, les cours sont suspendus dans le campus universitaire d’Ambondrona, pendant une semaine et ce, depuis hier mardi. Telle a été la décision prise par le président de l’Université, le Pr Odilon Dinaraly Tiandaza, ainsi que le directeur régional de la Santé de Boeny, le Dr Rivomalala Rakotonavalona.

« Vu l’effectif des étudiants contaminés dans le campus universitaire d’Ambondrona, les cours seront suspendus durant cette semaine. Ils reprendront dès que les mesures sanitaires et les gestes barrières ainsi que tous les dispositifs seront appliqués et mis en place », explique le président de l’université. D’après le DRSP de Boeny, les étudiants vont rejoindre leur famille d’accueil ou leurs parents.

« Le taux de positivité est monté à 55,17%, car sur les cinquante-huit tests PCR effectués, trente trois sont confirmés positifs au coronavirus, mais aucun cas grave n’est à redouter. On attend aussi les résultats de soixante-six autres prélèvements envoyés au laboratoire L2AM à Antananarivo. Les autorités politiques et administratives ont déjà effectué une sensibilisation de la population. Les mesures sanitaires et les gestes barrières doivent être respectés, le port de masque est désormais obligatoire pour éviter la propagation de cette pandémie. Les étudiants sont aussi des habitants dans la commune urbaine de Mahajanga et de la région Boeny avant d’être étudiants, le campus est une autre communauté. La Covid-19 s’est répandue dans toute la ville, cela peut être prouvé si l’on effectue un test général des habitants. Il faut prendre les précautions nécessaires », martèle le directeur régional de la Santé publique.

Les prélèvements faits parmi les étudiants continuent, les chiffres sont en hausse voire impressionnants, d’après les responsables. De ce fait, les dispositifs doivent être respectés.

Sur les trente-trois personnes hospitalisées au Centre hospitalier universitaire de Mahavoky, un médecin et des étudiants ainsi que des jeunes figurent parmi les malades traités. Aucun traitement à domicile n’est ­ autorisé. Le Centre régional de commandement opérationnel Covid-19 de Boeny est de nouveau opérationnel depuis lundi. Les malades sont pris en charge par la commission de prise en charge de cette structure et admis dans les deux CHU existants de Mahajanga.