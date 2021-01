Mahajanga – Cinquante-et-un décés lors des fêtès de fin d’année

L’effectif des personnes décédées durant de la Fête de fin d’année 2020 à Mahajanga a augmenté en comparaison à celui de 2019. Au total, cinquante-et-une déclarations de décès ont été déposées auprès du Bureau municipal d’hygiène social de la commune urbaine de Mahajanga, entre le 15 décembre et le 4 janvier. D’après le médecin-chef, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les noyades, les accidents de la circulation et le diabète sont dans la plupart des cas, les causes de ces décès.

En revanche, au centre hospitalier universitaire d’Androva sur les vingt-neuf personnes admises au service des urgences et des soins intensifs, cinq sont mortes entre le 31 décembre et le 4 janvier. Mis à part quatre individus qui sont tombés dans un coma éthylique, une tentative de suicide et un suicide ont été aussi enregistrés, et quatre personnes ont eu un AVC.

Dans la commune urbaine d’Ambato-Boeny, vingt-six personnes, dont un bébé de huit mois et une sexagénaire, ont été victimes d’intoxication alimentaire le 1er janvier. a cause en serait un oeuf utilisé pour faire un gateau.