Atsimo Andrefana – Des infrastructures mises en place en 2020

Les réalisations de l’année passée sont rapportées par le premier responsable de la région Atsimo-Andrefana. Les infrastructures sont les plus citées.

Le gouverneur de la région Atsimo-Andrefana, Edally Tovondrainy, est satisfait des réalisations de sa circonscription en 2020. « La région Atsimo-Andrefana évolue vers le développement avec la mise en place de diverses infrastructures », rapportet-il lors d’un point de presse le 30 décembre. Trente six kilomètres de rues ont été construits et réhabilités dont 12 km en goudron, 14km en pavés, et 10 km réhabilités.

Sur le volet énergétique, il a été précisé que trente huit fokontany bénéficient de l’énergie solaire, dont Mangily et Anakao, 83 lampadaires solaires « Cobra » de la part du ministère de l’Énergie ont été reçus pour éclairer la ville de Toliara, d’Ampanihy et autres districts. Un centre de production d’énergie hybride, avec la mise en place d’un parc solaire de 6ha, a vu le jour à Andranomena, à Toliara en 2020. D’une capacité de 2,9MW, le centre hybride est prévu supporter l’approvisionnement énergétique de la Jirama.

Des projets de désalinisation de la mer ont été menés dans les communes d’Efoetse, Beheloke et Anakao.

Extension rizicole

Concernant le secteur primaire, le gouverneur a pris en exemple le projet d’extension du périmètre du BasMangoky, comme l’une des plus grandes réalisations avec 3 800ha aménagés jusqu’ici. Il n’a pas mentionné, par contre, l’état d’avancement de la distribution de parcelles dans cette partie nord de la région, dont les demandes dépassent largement le nombre prévu.

Il a également annoncé la mise en place d’un canal d’irrigation dans la commune de Belamoty, district de Betioky. Un autre, long de 13km, est fonctionnel dans la commune rurale de Miary, district de Toliara 2. Concer­- nant le développement numérique, onze communes rurales bénéficient de l’internet, dont Itampolo, Miary Taheza ou encore Tandrano.

Les communes des districts de Morombe, Ankazoabo et Beroroha bénéficieront d’un financement de la Banque Mondiale pour rénover leurs bureaux. Dans l’énumération, quatorze écoles « manara-penitra » ont été construites dont un lycée dans la commune de Mitsinjo, district de Toliara II. Cinq centres de santé de base sont en cours d’extension dans la ville de Toliara. Il n’a pas été précisé spécifiquement si les financements de certaines de ces réalisations relèvent des fonds propres de la région Atsimo-Andrefana ou des communes.