Rénovation de Mahamasina – À l’Orange Pro League de s’adapter

La rénovation du stade de Mahamasina implique l’arrêt de toutes activités sur le terrain de football. Parmi les clubs qui utilisent l’enceinte, figurent ceux qui participent à l’Orange Pro League. Ils sont quatre précisément, à avoir choisi Mahamasina pour jouer leurs matches « à domicile ». Citons l’AS Adema, le Cosfa, l’AS Jet Mada et l’Ajesaia. La compétition implique des rencontres « aller » et « retour » avec des rencontres « à domicile » et « à l’extérieur », entre les douze équipes qui y participent. Sachant que le stade municipal sera indisponible pour une durée de dix-huit mois, il faudra trouver une autre alternative. Et ce, pour que l’Orange Pro League puisse se poursuivre normalement et pour que le calendrier soit respecté.

« Nous devons trouver une solution. Les quatre clubs auront deux choix à faire. Soit ils se tournent vers le stade d’Elgeco Plus, au Bypass, soit vers le complexe sportif de Vonto­vorona », annonce-t-on auprès de l’association des Clubs de Football élite de Mada­gascar, mandatée par la Fédération Malgache de Football pour organiser cette nouvelle formule du championnat national. L’Orange Pro League observe une trêve actuellement. Elle reprendra en février, avec la dixième journée. La saison 2019/2020 est prévue se terminer au mois de juin. Des adaptations seront ainsi nécessaires au niveau du calendrier, afin de respecter cette échéance.

Par ailleurs, les autres entités, qui utilisent les terrains annexes, pourront toujours s’en servir jusqu’au mois de juin de cette année. On parle notamment des nombreuses écoles, qui sollicitent ces terrains pour les séances d’éducation physique et sportive. Par contre, ils ne seront plus à disposition à partir de juillet, quand débutera la deuxième partie des travaux.