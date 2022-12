XIIes JEUX de la CJSOI – Madagascar grand absent à Maurice

Les jeunes athlètes de la Grande île ratent pour la première fois les Jeux. La cérémonie d’ouverture de la XIIe édition des jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien (CJSOI) dédiés aux jeunes de moins de 17 ans s’est déroulée hier soir au complexe sportif de la Côte d’or à Maurice sans la déléga­tion malgache. Le ministère de la Jeunesse et des Sports reste bouche bée. Le numéro un de la Place Goulette ni les responsables du ministère préfèrent ne donner aucune explication. Les autres iles de la région comme Comores, Djibouti, Mayotte, La Réunion, les Seychelles et l’île hôte ont été toutes représentées à la cérémonie d’ouverture. La Réunion y est représentée par une délégation massive de cent vingt cinq membres dont des athlètes, entraineurs, dirigeants et médecins. Les jeux s’étalent du 4 au 11 décembre. Dans l’Express Maurice du samedi, le ministre de la Jeunesse et des Sports mauricien, Stéphan Toussaint a affirmé que «(…) Nous avons eu les plans de vol des différentes délégations sauf celui de Madagascar». Aucune préparation ni de regroupement n’ont été lancés au niveau des fédérations concernées. «Nous n’avons eu aucune recommandation du ministère et bien sûre que le tennis de table malgache n’aura pas de représentants» a confié le directeur technique national de la discipline, Tahiry Rakotoarisoa. «Il n’y avait pas de regroupement car nous avons attendu jusqu’à la veille des jeux le top de l’état» souligne pour sa part Indépendance Lahimana, un des responsables techni­ques au sein de la fédé­ration malgache de l’athlét­isme, une des disciples phares porteuses d’or pour la Grande Ile. Onze disciplines seront au programme de cette version 2022 qui réunit plus de huit cent jeunes sportifs de la région. La complétion débute ce lundi.