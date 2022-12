TSIAHY KAIAMBA – La musique Kaiamba s’illustre indémodable

Une demi-journée nostalgique et festive s’est tenue à Antsahamanitra durant le spectacle «Tsiahy Kaiamba» hier. Malgré le mauvais temps, les spectateurs ont été peu nombreux. Mais cela n’a pas empêché les artistes côtiers d’offrir une belle prestation à ses fans. Ils ont entamé le grand show avec le tube «Manantena» , puis enchaînent avec les titres «mbola tsara» et «efa ela». Simon Randria, Jackie Edmée, Jean Kely sy Basth, Christine E.Ge.Ba Est, Prosh’Ely, Charles Martin, Zôzô Mananjary, Raymond, Julien Raminia, Coco Tavaratra et Prince Loukassa se sont succédés sur scène pour chanter les tubes qui ont fait la célébrité du Kaiamba depuis les années 1970 tels que «Misaotra Mama», «samy Malagasy», «Sipa voadona», «Mila rano», «Anti-bavy namahan-jafy» et «Miverena aty Antsianaka ». La sonorisation ainsi que la prestation des artistes côtiers ont été impeccables. Ils ont bercé les générations Kaiamba tout en les embarquant dans un voyage dans le temps. C’était comme si les autres stars de cette musique monumentale vivaient toujours.»Ce spectacle nous a permis d’être de nouveau réunis. A priori nos chansons sont toujours appréciées par le public» affirme l’artiste Coco Tavaratra. Le show nostalgique a duré environ 4h avec une cinquantaine de titres dans le répertoire. Il a été clôturé par le medley «Tambitamby lava».