SLALOM – 7e Manche – Fred vainqueur en 2RM, Mathieu en 4RM

Les deux leaders du championnat de Madagascar des rallyes ont été tous victorieux ce week-end au Last Race des slaloms. Fred termine premier en 2RM et Mathieu en 4RM.

Point final. Perturbée un peu par la pluie, la septième et dernière manche du championnat de Madagascar organisée par le club ACCT s’est déroulée ce week-end à Andranotapahana. Fréderic Rabekoto au volant d’une Citroën C2 a impressionné le public et a remporté la victoire de ce Last Race dans la catégorie des deux roues motrices (2RM). Fred a encore conduit sa Subaru Impreza lors de la première manche et première série ce samedi afin de faire un essai à grande nature à une semaine du dernier rallye décisif de la saison.

Malheureusement, il a fait une sortie et finit en tonneau. Il a poursuivi par la suite la course avec la C2. «J’ai fait un petit saut avant le virage et la voiture a basculé… La Subaru est heureusement déjà réparée et prête pour le rallye car la mécanique n’a pas été touchée» rassure Fred Rabekoto. Mathieu Andrianjafy quand à lui s’offre la victoire dans la catégorie des 4RM au volant d’une Subaru. La course s’est bien déroulée pour l’Enfant terrible, «J’ai fait un essai concluant et je suis prêt pour le rallye du week-end prochain».

Juan Rakotohary connu sous le pseudo, Tovonen Jr n’a pu faire mieux que la huitième place au classement général 2RM à cause du problème mécanique persistant. «J’ai galéré du début à la fin en raison du souci mécanique. Ce qui est positif c’est que j’étais dès fois dans le rythme et j’ai même pu réaliser le meilleur temps sur la piste B… Le problème mécanique fait partie du jeu. Dommage que je n’ai pas pu réaliser le carton plein sept sur sept manches mais ce n’est pas grave» regrette le jeune Tovonen Jr. Il a déjà confirmé le titre national, son second consécutif, lors de la sixième manche à Imerinkasinina en fin octobre.

Pluie de tonneaux

Le spectacle, la poussière et la boue ont été au rendez-vous mais cette dernière manche a été surtout marquée par une pluie de tonneaux à commencer par celui de Fred le premier jour puis ceux de Hasina kely de son vrai nom Hasina Rakoto Noel sur Subaru GC8, Jacques Ferré sur SSV Canam X3 et Tiavina sur Golf MK 3G hier. La piste longue en tout de 2,700m a été très technique, deux voitures ont pris le départ en même temps avec une ligne droite de 250 mètres dès le départ. Rideau sur le championnat national des slaloms, rendez-vous ce week-end pour la septième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes.