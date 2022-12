SAISON DES PLUIES – Les intempéries laissent des dégâts à Bongatsara

L’après-midi du samedi a été effrayant pour les habitants de Bongatsara. Les intempéries ont fait des dégâts, dans cette commune du district d’Atsimondrano. «Un vent fort, des fortes pluies et des grêles ont détruit beaucoup de choses, chez nous », témoigne Léon Randrianarison, habitant d’Antsahabe Bongatsara. Ce père de famille raconte que le coup de grêle a détruit ses vignes. Les impacts de ces intempéries sur les cultures seraient importants. «L’eau a coulé à flots et a traversé nos champs de rivière», lance un paysan. Des digues ont cédé, selon le témoignage de certains habitants. Une partie de la clôture du centre hospitalier de référence du district (CHRD) s’est effondré sur la route nationale 7, et a perturbé la circulation sur cet axe, samedi soir. D’autres clôtures en bois sont tombées. Des poteaux de la Jirama se sont effondrés. Des fils sont coupés. Le vent fort a emporté plusieurs tôles. Certains quartiers ont été inondés.

Hier matin, les victimes ont été à pied d’œuvre pour réparer les dégâts de ces intempéries. L’eau a déjà diminué.

La saison des pluies commence avec une note d’agressivité. En ce début de semaine, les conditions météorologiques sont favorables aux pluies orageuses avec des vents violents et des foudres sur la partie Ouest des Hautes terres, à l’Ouest de Madagascar, selon la direction générale de la Météorologie.