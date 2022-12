PHOTOGRAPHIE – Un concours pour les passionnés de l’image

À la quête du meilleur photographe. Talent project lance cette année la première édition du concours de photo sous le thème de « Talent Malagasy ». Les inscriptions sont ouvertes aux amateurs ainsi que les professionnels en la matière jusqu’au 10 décembre à minuit. Les intéressés sont conviés à envoyer une photo qui représente le thème en plus de son nom sur Facebook et leur ville via l’adresse e-mail talentaproject.mdg@gmail.com. La capture d’écran du frais de participation de 5000 Ar sera aussi nécessaire. « Nous avons volontairement laissé le thème large et ouvert afin de laisser s’exprimer les créativités des candidats. Ils peuvent choisir et raconter dans la photo l’histoire d’une personne, d’un objet ou d’une architecture ou bien montrer une situation qui illustre le talent du peuple malgache ou encore réveiller leur pure création en représentant le talent Malagasy » explique Priscilla Lalatiana Raharison, experte des métiers de la communication et de l’événementiel et fondatrice de Talent project. Donner l’opportunité aux Malgaches d’exprimer leur immense talent dans tous les domaines figure parmi les objectifs de Talent project. Les œuvres de chaque candidat seront publiées sur la page facebook de Talent project pendant huit jours .Celui qui aura le plus de j’adore venant des Facebookers jusqu’au 18 décembre remportera une somme de 400.000 Ariary