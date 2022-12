«MISY ANTONY» – Lalatiana et Rija brillent de mille feux

Les fans de Rija Ramanantoanina et Lalatiana envahissaient le palais des sports et de la culture Mahamasina lors du concert «Misy Antony».

Un duo légendaire. Lalatiana et Rija Ramanan-toanina ont offert un moment magique au public qui est venu honorer le concert le plus attendu de l’année au Palais des sports et de la culture Mahamasina hier.

Après les 30 années qu’ils ont partagées sur scène, leurs voix restent inoxydables. Les inconditionnels ont ému la foule avec leur performance vocale tout au long du spectacle qui a débuté vers 15h. Cette année, ils ont été accompagnés par la voix étincelante de Meva gospel en plus des musiciens aussi talentueux. Mi’Ritsoka a sorti ses meilleurs instruments musicaux pour une qualité sonore irréprochable. La batterie, le saxophone, le piano, l’accordéon, le violoncelle, la guitare et l’orgue ont été en parfaite harmonie avec les chants des artistes en plus des jeux de lumières qui illuminaient la scène.

Les deux stars ont ouvert les hostilités en duo avec le titre «Nofinofy mamy». Puis Rija Ramanantoanina chantait le titre «Avy aminao» avec Meva gospel. Le concert s’est divisé en deux parties et a été marqué par un duo, un solo et même un trio avec une trentaine de tubes à la playlist. Les titres phares tels que «Ho an’iza ny Masoandro», «avelao any», «Masoandron’ny Fitia», «Alina» et «Jamba» ont été parmi les morceaux qu’ils ont chanté durant la première partie.

Avant-goût

Après une petite pause de quelques minutes, les deux artistes reviennent avec une invitée surprise qui n’est d’autre que l’artiste multidisciplinaire Fanja Andriamanantena. Ceci dit que Fanja, Rija et Lalatiana ont enflammé une fois de plus la scène avec le titre «Taratasy ho anao», ensuite, l’icône de la musique jazz continue avec un autre titre et passe le micro au duo de stars pour la chanson «Misy Antony» qui a reçu un tonnerre d’applaudissements de la part des spectateurs.«Hafatra», «Mama» et «Fiainana kely», «Tsara Iafarana» ainsi que «Hay ve ka nisy» ont été aussi au répertoire.

Le professionnalisme du côté organisationnel ainsi que celui des stars ont déjà été vus lors de la répétition la semaine dernière. Quelques semaines avant le jour J, tous les tickets ont été vendus. Leur prestation a été au-delà des espérances des admirateurs. L’événement a été non seulement de haut niveau mais aussi à l’image de Lalatiana et Rija Ramanantoanina.

À noter que ce spectacle n’est qu’un avant -goût de la célébration du 15e anniversaire de Mi’Ritsoka production qui se tiendra en 2023.