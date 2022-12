MALFORMATION CONGÉNITALE – Un adolescent a subi une greffe osseuse prélevée sur le crâne

Les médecins du Centre Hospitalier Universitaire d’Anosiala sauvent un enfant de la méningo-encephalocèle qui est une malformation congénitale se situant sur son front. Ce dernier a été repéré par l’association Pneuno-Aide après douze années de vie avec cette malformation.

La magie de la médecine. Sur le lit du centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala, Francky, 12 ans, vient de subir une opération chirurgicale un peu particulière. Atteint de la méningo-encephalocèle, il est venu de Soanierana Ivongo pour se faire enlever un sac méningé hernié contenant du tissu cérébral, sur son front. «On lui a fait une greffe osseuse, prélevée sur son propre crâne. Le but est de fermer son crâne, pour qu’il n’y ait plus une fuite du tissu cérébral. Si cela fonctionne, on pourra enlever ce sac d’ici quelques mois», détaille le Dr Mijoro Ramarokoto, neurochirurgien au CHU Anosiala, vendredi. Ce type d’intervention chirurgicale est rare, mais elle n’est pas très particulière pour ce neurochirurgien. «ll s’agit d’une malformation congénitale rare. A Anosiala, on en opère près d’un cas par mois», enchaine le médecin. Une telle malformation peut se produire si la mère manque de fer, pendant les trois premiers mois de grossesse, ou si la mère enceinte, qui convulse, prend des médicaments contre cette convulsion, entre autres. Francky n’a pas de vie paisible, avec ce sac sur le front. «On se moque de lui dans notre village. Et il en souffre. Par ailleurs, il n’est pas très fort à l’école. A 12 ans, il est en classe de 9e», lance sa mère, Nicole Patricia. Ses parents ont cherché les moyens de l’opérer, depuis son enfance, mais cela n’a pu être réalisé que lorsqu’ils ont rencontré l’association humanitaire Pneumo-Aide. Cette association a repéré Francky, lors d’une opération de consultation de masse qu’elle a effectuée à l’Est de Madagascar, au mois de novembre. Elle a décidé de le rapatrier au CHU Anosiala, à Antananarivo, pour lui faire bénéficier cette intervention chirurgicale. «C’est la première fois que l’association rencontre un cas comme celui de Francky. Mais, nous prenons en charge d’autres interventions chirurgicales. Nous avons des missions chirurgicales urologiques et thoraciques, à part, les consultations de médecine générale, de pneumologie, de cardiologie et de gynécologie, ponctuelles», lance Bernard Etcheverry, pneumologue retraité, et président de l’association Pneumo-aide. L’objectif de l’association est de soigner les gens les plus démunis et les plus pauvres. L’association compte plusieurs milliers de bénéficiaires, en 12 ans de présence à Madagascar.