LUTTE – Océan Indien U17 – Les Réunionnais remportent cinq victoires sur sept finales

Le premier tournoi international de l’océan Indien des jeunes s’est déroulé ce samedi à Ankorondrano. Les Réunionnais ont été plus forts techniquement.

Une toute première. Le tournoi international de l’océan Indien dédié aux U17 s’est tenu ce samedi au gymnase d’Ankorondrano. L’édition inaugurale a été marquée par la domination des Réunionnais si on prend en compte les finales disputées entre les lutteurs des deux îles. Les jeunes combattants de la Petite Ile ont engrangé cinq victoires sur les finales malgacho-réunionnaises.

Chez les U15 garçons, la Réunion réalise un doublé. Quentin s’impose face à Arnaud de 3FB chez les -48kg et Tanym bat Bien Aimé de Rossary chez les -52kg. Le Tamatavien Nantsoina Manambina sauve l’honneur du pays du côté des lourds -85kg en écartant le Réunionnais, Daren. Chez les U13 garçons, le combattant du 3FB, Arnaud n’a pas fait le poids lui aussi face au Réunionnais Quentin dans la catégorie -48kg. Du côté des filles, la Réunionnaise, Cloane Sitreze surclasse Zotony Ricardo du 3FB.

Les deux îles ont départagé les scores sur les deux duels finaux des moins de 17 ans filles. La Réunionnaise Tania dispose de Nathalie du Fifa chez les -57kg puis Mirindra Alicia des Cheminots arrache par la suite la victoire face à Claudy Sitreze de la Réunion chez les -61kg. «Les enfants s’entrainent tous les jours, entre 12 et 15 heures par semaine, … mais il faut bien gérer le sport et les études. Ils y sont encadrés par des spécialistes, des préparateurs physique et mental, suivis de près par des kinés… » a confié Jean Pascal Henrion, premier responsable technique de la délégation réunionnaise. «Le plus important pour nous c’est leur faire sentir l’ambiance de compé­tition, leur préparer pour les échanges avec d’autres lutteurs d’autres pays, comment gérer le stress du premier et du deuxième combats » poursuit-il.

La délégation réunionnaise a amené huit pensionnaires du centre de sport études de La Réunion au tournoi.

Plus élargi

Deux d’entre eux n’ont pas pu monter sur le tapis en raison d’un malaise le jour de la compétition. Dix huit finales ont été disputées ce samedi et onze d’entre elles ont été cent pour cent malgaches. «Nous avons aligné des jeunes proposés par des clubs, et non une sélection… L’objectif est qu’ils puissent s’habituer à des compétitions internationales dès leur jeune âge. Nous sommes plus forts physiquement. Les Réunionnais sont superieurs sur le plan technique… Pour rectifier, il nous suffit plus de regroupement pour les athlètes et plus de formations pour les entraineurs» souligne le directeur technique national, Herizo Sylvain José Rakotondramasy. Le tournoi se tiendra désormais tous les ans avec la parti­cipation d’autres pays voisins. «Ce genre de rencontre internationale pour les jeunes entre dans le cadre de la préparation aux jeux olympiques de la jeunesse dont la prochaine édition en 2026» a souligné Mamitiana Raveloson, président de la fédération malgache des luttes.