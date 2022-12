KARATÉ – Championnat d’Afrique – Deux médailles de bronze pour Madagascar

La vingt-et-unième édition des championnats d’Afrique de karaté, a pris fin hier à Durban, en Afrique du Sud. La treizième édition des championnats juniors et la cinquième édition des championnats cadets s’y tiennent conjointement du 28 novembre au 4 décembre. La barre a été trop haute pour les combattants de Madagascar mais les jeunes athlètes de la Grande île, sous la direction du président de la fédération de karaté do de Madagascar Solofobarijaona Andrianavomanana, ont réussi à s’immiscer dans le cercle fermé des médaillés. Manda Andrianaho a été le premier qui s’est illustré en s’offrant la médaille de bronze chez les cadets.

Une troisième place qu’il a partagée avec l’Égyptien Wafa Zeaneldin. En kata junior, Fabio Lee Rabemanantsoa a emboité le pas de son compatriote cadet en remportant la seconde médaille de bronze pour Madagascar. « Malgré le nombre réduit de nos jeunes combattants pour le déplacement en Afrique du Sud, nous osons dire que c’était une belle performance vu la domination sans partage de l’Afrique du nord comme l’Égypte et le Maroc », a confié Solofobarijaona Andrianavomanana, président de la FKM. Et lui de continuer : « nous sommes fiers de représenter Madagascar. La FKM que j’ai dirigée moi-même a été bien reçue et bien traitée sans aucun problème. La fédération internationale ne connait que la seule fédération que je dirige », conclut-il. Malgré l’absence des médailles pour les autres athlètes, arriver à la cinquième de la neuvième place parmi les 20 combattants en lutte de classement a été une belle prestation. La délégation conduite par Emile Ratefinanahary portant le nom de WKF 1 n’a reçu aucune médaille.