FOOTBALL FEMININ – Championnat National – La phase II se jouera à Antsirabe et Fianarantsoa

Place à la deuxième étape. La phase II du championnat national de football féminin s’étalera du 9 au 17 décembre. Deux sites sur la route nationale 7, à savoir Antsirabe et Fianarantsoa, ont été choisis par la fédération et la commission du football féminin pour abriter cette étape. Les douze clubs qualifiés, les trois mieux classés des quatre groupes de la première phase qui s’est déroulée sur les sites notamment à Ambositra, Ambanja, Ambatondrazaka et à Ambovombe disputeront cette avant-dernière étape. Les douze équipes qualifiées sont réparties en deux groupes de six et joueront cinq journées chacune. AC SabNam Vakinankaratra, AJSAI Haute Mtsiatra, FCF Alaotra Mangoro, AFDA Diana, ASEFEMA Itasy et MIFA Analamanga évolueront à Antsirabe. Les six autres à savoir 3FB Anosy, Disciples FF Vakinankaratra, ASCUF Haute Matsiatra, 3FB Ambovombe, AS AMMI Amoron’i Mania et ASOT Analamanga joueront, quant à eux, à Fianarantsoa. Les deux meilleures formations de chaque groupe, quatre en tout, joueront la phase finale, la Poule des As, du 22 janvier au 5 février.