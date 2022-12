FOOTBALL – 3e Journée – Fosa et CFFA restent au sommet

Inamovibles. Les deux leaders des deux conférences, Fosa Juniors FC au Nord et CFFA au Sud conservent leur position de leader à l’issue de la troisième journée de l’Orange Pro League de ce week-end. En déplacement, ils ont assuré tous les deux la victoire. Fosa Juniors FC s’est imposé 1 à 0 hier au stade Barikadimy à Toamasina. L’unique but de la victoire du club du Boeny a été signé Tsilavina dès la 9e minute.

CFFA a, pour sa part, battu Jet Kintana par 2 buts à 1 au stade Manarapenitra à Mahitsy. Les hommes du coach Titi Rasoanaivo ont mené deux buts à rien jusqu’à la 90e minute réglementaire. Les artisans des deux buts sont entre autres Rakool (28e) et Lalaina (57e). Le défenseur des Bareas, Berajo a réduit l’écart tardivement sur penalty (90e+4). Les Majungais restent ainsi en tête du

classement avec 9 points et l’équipe d’Andoharanofotsy occupe la position de leader de la Conférence Sud, créditée de 7 points. Ce dernier est talonné de près par l’Elgeco Plus qui compte lui aussi 7 points après sa victoire de 3 à 1 contre 3FB au stade Me Kira à Toliara, buts signés Nest (35e), Eliot (76e) et Doddy (90e).

Envahissement du terrain

Dans la conférence Nord, AS Fanalamanga grimpe de trois marches et se propulse à la seconde place avec 6 unités après sa deuxième victoire. L’équipe d’Alaotra Mangoro a défait l’Uscafoot ce samedi à Toamasina, exploit du Barea Chan, Abedi (34e).

Cosfa de son côté perd une place et se trouve en troisième position de la Conférence Nord. Les militaires ont été tenus en échec trois partout face à l’ASA Diana à Mahitsy. Disciples FC arrache pour sa part sa première victoire après la défaite d’entrée et son match nul contre CFFA lors de la précédente journée. L’équipe d’Ando Rakotondrazaka, capitaine des Barea Chan dispose de Dato FC sur le score de 2 buts contre 1. A cause de la forte pluie du samedi après-midi, le match a dû être arrêté à 36 minutes de la fin. Le temps restant à été rejoué hier matin et le score est resté inchangé.

Le match entre Ajesaia et Tsaramandroso Formation FC tourne au vinaigre à la dernière minute. L’équipe de Mahajanga a mené 2 à 0, buts de Suarez (26e) et Philémon (49e). Le club du Bongolava égalise à vingt minutes de la fin, but marqué par Rojo be (68e) puis enchainé par celui de Feno (85e).

La bagarre s’est produite après le troisième but de l’Ajesaia inscrit par le même attaquant, Feno (88e), suite à la provocation du gardien de but du TFFC. Les staffs et deux camps suivis par leurs supporters ont par la suite envahi le terrain. Après son premier succès, Ajesaia monte d’une marche et s’installe à la quatrième place.