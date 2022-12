Fêtes intoxiquées

Alors qu’on négocie le dernier virage d’une autre année sinueuse, cet épilogue qu’on est en train d’écrire n’aura pas l’originalité qui mérite l’intérêt. Car à l’instar de ses prédécesseurs, il aura également les mêmes airs qui le dépossèdent d’une authenticité que n’ont jamais pu avoir les fins d’année. Comme ses congénères, il sera aussi habillé de fêtes, avec toujours le même menu, avec toujours les mêmes films qui envahissent les chaînes de télévision, et il aura aussi, surtout, cette même capacité de nuisance nerveuse, ce même côté qui parvient à mettre à l’épreuve les nerfs fragiles et les cœurs qui peuvent facilement dérailler. Car la face lumineuse de l’ambiance festive n’a toujours pas pu se défaire de son côté obscur qui peut faire de ces journées de fêtes des expériences infernales.

On abordera Noël, dans une partition dont la mélodie est toujours remplie de notes joyeuses et qui sont jouées avec un esprit optimiste qui accompagne le monde entier qui vibre sous ces airs euphoriques et naïfs qui résonnent partout. La magie de Noël, tel le Phénix, renaît toujours de ses cendres pour que le peuple puisse terminer dans l’allégresse une année remplie de fausses notes. Les cadeaux de Noël peuvent alors vraiment être des sacs remplis de miracles, qui versent dans les cœurs l’amour et l’harmonie comme nous le montrent les célèbres films de Noël comme La vie est belle (F. Capra, 1946), ou Love actually (R. Curtis, 2003), … Cette magie est cependant intoxiquée par différents poisons qui plombent son atmosphère devenue, pour notre malheur, irrespirable et qui peut être asphyxiante.

Car la magie de Noël est grippée par le virus du commerce qui fait se manifester les symptômes d’un fléau qui pervertit ce que les adeptes croient être l’esprit de Noël qui se trouve alors écrasé par ce mal qui s’incruste, chaque année, dans cette période censée clore l’année en beauté. Ces différentes afflictions qui infectent la fin de l’année, dont l’essence est, croit-on, d’être source de joie et de détentes, pourrissent cette douceur et cette agréable saveur que Noël a toujours su nous procurer : les embouteillages, quintuplés durant cette période particulière de l’année, affligent un châtiment des plus atroces aux nerfs les plus patients du monde. Les bruits, qui gagnent en décibels, imposent leur monopole à nos pauvres oreilles meurtries par tant d’agressions sonores.

Et encore une fois, comme tous les ans, on parcourra ce mois de décembre en ayant l’esprit plongé dans l’océan bigarré et pollué de la fête dans lequel les lumières et les réjouissances cohabitent, dans un contraste saisissant, avec des impitoyables bourreaux des nerfs qui sont les champions de la torture.