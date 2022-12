ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Les jeunes chercheurs se rapprochent du monde du travail

Rencontre des jeunes chercheurs doctorants avec le monde du travail. Des doctorants vont communiquer leurs travaux de recherche, cette semaine, dans le cadre de la huitième édition des Doctoriales qui se tiendront à la biblio­thèque et archivage de l’université d’Antananarivo, du 6 au 9 décembre. Cet événement est une opportunité pour ces doctorants de valoriser leurs résultats de recherches et de les présenter aux professionnels. Ce rapprochement du monde de la recherche et du travail a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle de ces jeunes. Trente doctorants vont participer à ces Doctoriales, en l’occurrence vingt-deux chercheurs d’Antananarivo, et sept, en provenance des universités sœurs, dont ceux de l’université de Douala au Cameroun.

Ces derniers vont élaborer des posters et présenter oralement leurs résultats de recherche, durant cet événement scientifique. Il permettra, par ailleurs, d’échanger et de valoriser l’interdisciplinarité et de promouvoir les différentes compréhensions de la recherche pour le développement auprès des trois entités principales du développement, à savoir, les académiques, les acteurs des secteurs public et privé et les acteurs locaux représentés par les collectivités et les services décentralisés. Cette organisation est mise en place par l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur – Belgique) et la direction de la Recherche Doctorale (DRD) de l’Université d’Antanana­rivo, pour renforcer les capacités des futurs docteurs et leur offrir un plus large horizon en ce qui concerne leur avenir professionnel, notamment leur rapport au développement national.