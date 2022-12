COOPÉRATION – Le président du FIDA débarque

Un hôte de marque. Alvaro Lario, le président du Fonds international de développement agricole FIDA, a foulé les sols de Madagascar ce dimanche. Pour une visite de travail, d’aujourd’hui à mercredi. Il devrait rencontrer le président de la République, Andry Rajoelina, des ministres, des hauts responsables du gouvernement et différents partenaires, afin d’échanger sur la nécessité d’investir dans la réalisation des objectifs fixés en matière d’élimination de la faim et de réduction de la pauvreté à Madagascar d’ici 2030. Selon les données du Fonds, à ce jour, le FIDA a soutenu à financer 18 programmes et projets de développement rural à Madagascar pour un total de 1 milliard d’USD, dont 502,83 millions d’USD financés par les ressources propres du FIDA. Ces investissements ont permis de toucher plus de 1,7 million de familles malgaches.