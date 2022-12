BANDITISME À MAHAJANGA – Trois morts et dix arrestations

Alertées pour intervention à 3 heures du matin, les forces de police se sont mises à traquer une meute de bandits dans trois quartiers. Une confrontation meurtrière s’ensuivait par la suite.

Fin du cauchemar pour la population majungaise. Après avoir multiplié les attaques à main armée dans plusieurs quartiers de la ville, une meute composée d’une quinzaine de bandits a été mise hors d’état de nuire par les éléments du commissariat central de police à Mahajanga. Le bilan fait état de trois morts et d’une dizaine d’arrestations. Des armes blanches, du grigri et des postes téléviseurs à écran plat ainsi qu’un speaker qui venaient d’être dérobés ont été dans la foulée découverts. Cette opération a été réalisée par la police samedi aux petites heures. Vers 3 heures du matin, les éléments de permanence ont reçu un appel de détresse émanant d’une famille ayant été la cible d’une attaque à main armée à Mahavoky-Sud.

Poursuite

Sitôt alertés, les hommes du commissariat central de Mahajanga se sont dépêchés sur place mais à leur arrivée, les malfaiteurs avaient déjà réussi à prendre la fuite.

« Nous avons néanmoins réussi à retrouver les traces des bandits. La piste que nous avions suivie nous a conduit dans l’agglomération d’Antsahavaky où les malfaiteurs avaient encore commis un forfait », indique le commissaire de police Fabio Tabaly, ayant dirigé les opérations.

« Après avoir sévi, les bandits ont aussitôt pris la poudre d’escampette. En les suivant à la trace, nous les avons rattrapés dans le quartier de Mangarivotra où une fusillade s’est produite », poursuit le chef du commissariat central de la ville de Mahajanga. C’est lors de l’accrochage que trois des brigands ont trouvé la mort et leurs comparses pris vivants. Les recherches qui s’ensuivaient ont porté à dix le nombre de personnes prises dans les mailles des filets de la police.

Aucun mineur n’est répertorié parmi les individus arrêtés ou tués. Une série d’actes de banditisme perpétrés au cours des deux derniers mois est mise sur le compte de cette association de malfaiteurs. De nombreux cambriolages perpétrés par un gang armé dont le signalement correspond à la leur ont été entre autres commis à Fiofio, Ambondrona, Antanamalandy, et Mahatsinjo et Ambondrona où les malfaiteurs se sont retrouvés nez-à-nez avec les forces de police avant-hier avant l’aube. Le passage des personnes arrêtées au parquet près du tribunal de première instance à Mahajanga est prévu dans les jours qui viennent.