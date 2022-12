ATHLÉTISME – Clément et Nathalie iront au championnat du monde d’Australie

Le championnat de Madagascar de cross-country 2023 a été joué en avance. Deux tickets ont été distribués pour participer au championnat du monde d’Australie en 2023. Les bagarres attendues n’ont pas eu lieu. Les championnats de Madagascar de cross-country pour l’année 2023 ont été joués hier au bout de piste d’Ivato. 258 athlètes issus des différentes ligues de Madagascar ont pris part à cette joute nationale.

Après le championnat de Madagascar de cross-country de Manakara de l’année dernière, de nouvelles générations d’athlètes pétris de talent avec des beaux potentiels se sont battus à cœur joie pour bousculer la hiérarchie qui a prédominé depuis quelques temps. Dans la catégorie senior homme, tout le monde a attendu la démonstration de force de Mampitroatse, l’athlète de COSPN de Boeny, multiple champion de Madagascar mais le scénario a été tout autre. Il a été battu par un plus fort que lui. Il a expliqué que « ce n’est pas une excuse mais quelques jours avant le début de ce championnat, j’ai eu un petit souci de santé.

Les jeunes commencent à sortir du lot et c’est tant mieux pour l’athlétisme malgache ». L’athlète de COSFA Voninahitsy Clément Ranahavitasoa a dominé la distance 10 km en 32 minutes 55 secondes. Il a été suivi par son confrère de COSFA Onja Patrick qui a bouclé la distance en 33 minutes et la troisième place a été occupée par Jean Rafanomezantsoa de CRAM Amoron’i Mania. Par sa victoire, Voninahitsy Clément Ranahavitasoa est devenu champion de Madagascar de cross-country pour la première fois et il défendra la couleur malgache au championnat du monde de l’Australie au mois de février de l’année prochaine. « La course a été très difficile et très technique avec le parcours à suivre. Au départ, tous les adversaires se regardent et se respectent durant les deux premiers tours, au troisième tour nous avons accentué le rythme et le résultat est là », a confié Voninahitsy Clémént le nouveau champion de Madagascar.

Relève assurée

Dans la catégorie senior dame, Nathalie Rasoariniaina, issue du club CAMI Itasy s’est adjugé le titre de champion de Madagascar de cross-country. Par la même occasion, elle s’est qualifiée pour le championnat du monde qui se jouera au mois de février 2023 en Australie. Pour le directeur technique national de la Fma Hery Rambeloson, les championnats nationaux de cross-country 2023 ont été une réussite totale. Il a expliqué que « la présence de 258 athlètes toutes catégories con-fondues a montré que la relève est assurée, beaucoup de jeunes ont montré des potentiels énormes», a-t-il confié.