ASSAINISSEMENT – Les gargotiers à Ankorondrano interdits le week-end

La circulation entre le rond-point Ankorondrano et le poste de police à Ankorondrano, a été libérée, ce week-end. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a enlevé toutes les gargotes sur le trottoir. À entendre le directeur des Marchés auprès de la CUA, Rija Randrianarisoa, cette mesure n’est opérationnelle que le weekend. Ces gargotiers ont le feu vert de la CUA de poursuivre leurs activités, du lundi au vendredi. «Ils quittent le lieu le vendredi soir, et reviennent, le lundi matin. Ainsi, leurs installations doivent être démontables. L’objectif est d’assainir cet axe, durant le weekend», explique ce directeur.

Cette mesure arrange les centaines d’employés qui travaillent dans ce quartier. Ces gargotiers leurs permettent de prendre leurs repas, à petit prix, non loin de leur lieu de travail. Toutefois, leur présence crée des embouteillages monstres, surtout le vendredi. Faute de parking, les véhicules se garent sur le côté droit de la route et obstruent la circulation sur cet axe, surtout, le vendredi après-midi. Cet endroit est le lieu de rendez-vous hebdomadaire des jeunes qui viennent y boire et se gaver de brochettes. Interrogé sur ce problème, Rija Randrianarisoa souligne que l’organisation de la circulation ne relève pas de sa compétence.