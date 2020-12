Météo – Des pluies orageuses attendues ce week-end

Un appel à la vigilance est lancé par la météo par rapport au risque lié aux activités orageuses pour le week-end.

Des activités orageuses se préparent pour arroser le week-end dans quelques parties de la Grande île. Ce jour, on observera des averses sur Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Taolagnaro, la partie Est des régions Vakinankaratra, Amoron’i Mania et Matsiatra Ambony. Des nuages avec des faibles averses locales seront au rendez-vous sur le littoral de Sofia, Boeny, Melaky, Betsiboka et le continent de Menabe, Bongolava, Itasy, Analamanga, la partie Ouest de Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, ainsi que des régions Ihorombe et Anosy. Un temps partiellement nuageux à peu nuageux sur le reste.

L’après-midi, il y aura un temps peu nuageux et ensoleillé sur la région Diana, Analanjirofo, Atsinanana et Alaotra-Mangoro et sur ­la partie Est de Sofia. Un ciel nuageux à partiellement nuageux sera prévu sur les côtes des régions : Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy, avec faibles Photo : tojo razafindratsimba averses locales sur Nosy Be Sambirano, le littoral de Sofia, Boeny, Betsiboka et Analamanga.

Vigilance

Toutefois des averses orageuses précédées ou accompagnées de coups des vents locaux se produiront sur le reste du pays. Pour Antananarivo, les températures minimales et maximales varieront entre 18 et 29°C, Antsirabe aura 16 à 25°C, pour Morondava la maximale est de 33°C tandis que la minimale est de 25°C, Toliara enregistrera une température de 22 à 34°C.

Pour demain, des pluies orageuses arroseront le Sambirano, la partie Ouest et la partie Sud des Hautes Terres, Atsinanana, Vato­vavy-Fitovinany et AtsimoAtsinanana.

En revanche, des nuages souvent porteurs d’averses éparses vont traverser Betsiboka et Analamanga. Un temps généralement sec s’installera dans les autres régions. Pour lundi, des averses accompagnées de rafales se produiront sur la partie Ouest du pays, sur la moitié Sud des Hautes Terres, sur Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana. À part cela, il fera sec sur tout le reste de l’île.

La météo appelle à la vigilance par rapport aux risques durant l’été austral et elle indique les gestes à adopter et les comportements à avoir lors des orages et des foudres. Comme de se tenir éloigné des outils métalliques. Il est par ailleurs déconseillé de rester devant les fenêtres et d’utiliser le téléphone portable. A l’extérieur, pour éviter les risques liés aux foudres, en voiture, il faut s’arrêter et fermer toutes les vitres.