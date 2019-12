Météo : Un cyclone menace le Nord

Les régions Diana, Sava et Sofia sont sous alerte verte. La perturbation tropicale est en passe de se transformer en cyclone tropical.

Alerte cyclone.

La zone suspecte a évoluée depuis les prochaines heures. Hier matin, vers neuf heures, la zone perturbée était située à 700km au Nord Est d’Antsiranana.

« La perturbation tropicale n’est pas encore à un stade de cyclone tropicale ou de dépression tropicale pour le moment. Mais elle apporte un vent de 46 km à l’heure avec elle », explique un prévisionniste. Les conditions ne sont pas encore réunies. « Pour qu’elle soit baptisée en tempête tropicale modérée (TTM), Le vent qu’elle apporte doit atteindre le 63 km à l’heure », enchaine-t-il. Pour hier, l’évolution du futur cyclone « Ambali » est surveillée de prêt, et une alerte verte est annoncée pour les trois régions à proximité de la perturbation cyclonique. « Elle n’influencera le temps de la Grande île sauf pour le Nord qui est concerné. La vigilance est de mise surtout pour la région Diana, Sava et Sofia. La mer y serait particulièrement agitée. Tous les usagers de la mer sont priés de faire très attention », rajoute le prévisionniste.

Vers le Nord Ouest

Deux perturbations cycloniques sont en cours de formation dans l’océan Indien. L’une de ces deux perturbations, est celle qui s’est transformée en une perturbation tropicale, et la première qui est la dépression tropicale N°3, qui se situe à 1877 km au Nord Est de Vohémar à neuf heures locales. Mais cette dernière n’influencera pas le temps à Madagascar. Quant à la deuxième perturbation tropicale. Actuellement, elle se déplace très lentement vers l’Ouest à 6 km à l’heure, avec des vents moyens encore faible de 46 km par heure et des rafales de 55km par heure, estimés autour de son centre. Pour hier soir, les prévisions n’ont pas subi de changement significatif. Elle est prévue s’intensifier dans les prochaines quarante huit heures. En outre, sa trajectoire est donc plus ou moins certaine vu qu’elle pourrait atterrir sur les côtes nord de Madagascar, vers la fin de la semaine. Pour cette saison cyclonique, un à deux cyclones sont prévus atteindre la Grande île. Et l’intensité serait forte.