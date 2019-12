Handisport – CCCHOI : Maurice renverse Mada1

L’équipe quadricolore s’installe en tête du classement provisoire après ses trois victoires en autant de rencontres. Madagascar 1 et la Réunion occupent la deuxième marche.

Le suspense a été au rendez-vous, lors de la deuxième journée de la coupe des clubs champions de handisport de l’océan Indien. Quatre matches de basketball sur fauteuil roulant se sont déroulés hier, au palais des sports à Mahamasina.

La plupart des équipes en lice jouent deux matches en une journée. Après ses deux victoires en première journée contre la Réunion (46-45) et Cosahp, deuxième équipe malgache (68-35), la formation de Toliara, équipe championne de la Grande île s’est inclinée d’un demi-panier d’écart, 47 à 48 hier après-midi, devant la formation mauricienne. Pourtant, l’équipe cham­pionne en titre de l’océan Indien, lors de la dernière édition en 2016 à Maurice, a mené au score durant les trois premières périodes.

C’était seulement à cinq minutes de la fin que la bande à Jean Sambalahy, capitaine des Tuléarois, s’est fait rattrapée puis devancée. Les Mauriciens n’ont fait que garder l’avantage jusqu’au bout. Dans la matinée, les handibasketteurs mauriciens, plus efficaces en défense, rebond et contre-attaque, ont largement battu Cosahp de Madagascar sur le score de 77 à 40.

Carré final

«Nous avons bien commencé le match et nous avons su gérer la défense. Nous avons fait tourner la balle et assuré les tirs… Et nous prenons la compétition, match par match », a mentionné le coach mauricien, Rubin Batterie, à l’issue du match contre la deuxième équipe de Madagascar.

Lors de sa première rencontre du mardi, les quadricolores ont écrasé les Comoriens sur le score fleuve de 85 à 32. L’équipe Mauricienne a, jusqu’ici, effectué un parcours sans faute en trois matches. Madagascar1, composée des joueurs de Toliara fusionnée avec ceux de Betsiboka, compte pour sa part deux victoires et une défaite, comme la Réunion.

Cette dernière s’est pliée de justesse sur le score de 45 à 46 face à Madagascar1 ce mardi, avant de battre, hier, les Comores (54-32) et de s’imposer dans la douleur Cosahp Mada2 (49-48). La troisième et dernière journée de ce jeudi déterminera le classement final de la phase de poule. Les quatre mieux classées des cinq équipes engagées en basket sur fauteuil joueront les demi-finales ce samedi.