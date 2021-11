Volleyball U-23 – Quarts de finale dominés par Analamanga

Qui de VBCD, ASI et de BI’AS aura la capacité de barrer la route au sacre final des joueuses de la gendarmerie nationale (GNVB) qui n’ont connu aucune défaite à ce jour ?

Duel fratricide d’Ana­lamanga. Le cham­pionnat de Madagascar de volley-ball élite U23 qui s’est joué à Antananarivo approche son verdict final. Les quarts de finale joués hier montrent la domination sans partages des clubs issus de la ligue régionale d’Analamanga.

En match d’ouverture, les volleyeuses de la gendarmerie nationale GNVB ont battu sur le score de 3 sets à zéro les représentantes de la ligue de Boeny, COSTI (25-17, 25-19, 25-21). Un match à sens unique dont les jeunes joueuses de GNVB affichent des niveaux techniques plus relevés par rapport à leurs adversaires du jour. Sur le deuxième match, BI’AS a surclassé CCVB et s’est imposé sur le score de 3 sets à o (25-19, 25-23, 25-20).

Le premier set est bouclé en l’espace de 26 minutes malgré l’opposition farouche des filles de CCVB. Le deuxième set est plus équilibré jusqu’à la demande d’un quatrième temps mort de la part du coach de CCVB (18-25). À la reprise, les joueuses de BI’AS dominent dans les airs et bouclent le set en l’espace de 29 minutes. Le troisième set n’est qu’une formalité parce que BI’AS domine sur tous les compartiments du jeu que ce soit en service, réception que ce soit en longue échange.

À la demande de quatrième temps mort par CCVB, l’écart est déjà fait (24-17). Le set est bouclé en 28 minutes (25-20). Quant au duel entre les joueuses de l’Akany Sambatra Itaosy (ASI) à RVB, les volleyeuses d’Itaosy se sont imposées sur le score de 3 sets à 1 (25-16, 25-13, 21-25, 25-17).

Tie-break

Dans le dernier match des quarts opposant VBCD à SQUAD, les joueuses de VBCD se sont imposées sur le score de 3 sets à 2 (25-17, 25-21, 24-26, 19-25, 15-13). Le public est comblé en termes d’émotions et de spectacle. Pour les deux premiers sets, les volleyeuses de VBCD ont dominé techniquement et physiquement. La deman­de des temps morts par le coach de SQUAD n’a pas pu changer le cours du match.

Le premier set est bouclé en 21 minutes tandis que le second set en l’espace de 24 minutes. Au troisième set, le coach de SQUAD a changé des tactiques et c’est payant, ses protégées ont multiplié les offensives et arrivent à déstabiliser leurs adversaires en gagnant successivement les deux sets.

Le score est de 2-2 après 55 minutes de jeu. Pour se départager, les deux équipes sont entrées dans le money-time du tie-break. Aucune équipé n’a plus droit à l’erreur. Les joueuses de VBCD ont bien entamé le dernier set et elles se sont imposées grâce à leur fraicheur physique. Le tie-break est bouclé après 17 minutes de jeu.